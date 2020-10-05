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Azerbaycan Gence saldırısının bilançosunu açıkladı

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Azerbaycan Gence saldırısının bilançosunu açıkladı
Ermeni ordusu tarafından Azerbaycan’ın Gence kentine yönelik saldırılarda 24 Azerbancanlı sivil hayatını kaybettiği, 121 kişinin yaralandığı açıklandı.
Son dakika.. Azerbaycan Gence saldırısının bilançosunu açıkladı
Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine yönelik saldırının bilançosu açıklandı.
Son dakika.. Azerbaycan Gence saldırısının bilançosunu açıkladı
Azerbaycan Dış İşleri Bakanlığı, Ermenistan saldırıları sonucunda 24 Azerbaycanlı sivilin hayatını kaybettiği, 121 kişinin yaralandığı ve 300'den fazla yerleşim yerinin tahrip edildiğini açıkladı.
 devamı aşağıda 
Son dakika.. Azerbaycan Gence saldırısının bilançosunu açıkladı

Bakanlık, Ermeni silahlı kuvvetlerinin kasıtlı olarak Azerbaycan'ın sivil nüfusunu ve altyapısını hedef aldığını belirterek uluslararası hukukun, Ermenistan tarafından ihlal edildiğini belirtti. Bakanlık, Azerbaycan makamlarının Ermenistan’ın hukuksuz saldırılarını belgeyen tüm kanıtları, uluslararası resmi kurumlara sunacağını açıkladı.

Son dakika.. Azerbaycan Gence saldırısının bilançosunu açıkladı
Son dakika.. Azerbaycan Gence saldırısının bilançosunu açıkladı
Son dakika.. Azerbaycan Gence saldırısının bilançosunu açıkladı
Son dakika.. Azerbaycan Gence saldırısının bilançosunu açıkladı
Son dakika.. Azerbaycan Gence saldırısının bilançosunu açıkladı
Son dakika.. Azerbaycan Gence saldırısının bilançosunu açıkladı
Son dakika.. Azerbaycan Gence saldırısının bilançosunu açıkladı
Son dakika.. Azerbaycan Gence saldırısının bilançosunu açıkladı
      
 
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