Azerbaycan: Ermenistan ateşkesi ihlal ediyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, "Terter ve Ağdam'a ateş açılıyor" açıklamasını yaptı..

Ermenistan ordusunun ateşkesi kabaca ihlal ederek saldırı girişiminde bulunduğu bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 12.00'da ateşkes ilan edilmesi yönündeki mutabakata rağmen Ermenistan ordusunun cephenin Ağdere-Terter ve Fuzuli-Cebrail yönlerinde saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bazı sivil yerleşim birimlerinin de Ermenistan ordusu tarafından top atışına tutulduğu kaydedildi.

Saldırı girişiminin Azerbaycan ordusunca başarıyla engellendiği, Ermenistan ordusuna karşılık verildiği ifade edildi.