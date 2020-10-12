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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türkiye açıklaması

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Türkiye açıklaması
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile görüşmelerin ne zaman başlayacağını bilmediğini ancak Türkiye’nin de görüşmelere katılmasını istediklerini belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "Azerbaycan ordusu her gün yeni zaferlere imza atıyor. Her gün yeni bir köy işgalden kurtarılıyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan, psikolojik sarsıntı içinde kararlar veriyor. Ermenistan'ın özel komandoları etkisiz hale getirildi" dedi.

Haber Global kanalına özel röportaj veren Aliyev, görüşmelere ilişkin "Türkiye mutlaka bu sorunun çözümünde olmalıdır" dedi ve "Minsk grubunda bu bölgeden uzaklarda olup, hiç alakası olmayan ülkeler de var. Öyle ülkeler olmalı ki, güçleri de, tesirleri de olsun. Her 3 ülke Ermeni diasporası büyük şartlara sahip, bu ne kadar adaletli? Türkiye zaten Minsk grubunun üyesidir, o neden dahil olmasın? Batı'da birçok ülke kabul etmek istemiyor ama Türkiye'nin sözü çok büyüktür. Hangi mesele Türkiye olmadan çözüldü? Suriye'de, Libya'da... Türkiye bu sorunun çözülmesinde mutlaka olmalıdır, zaten var. Türkiye'nin üst düzey yetkilileriyle iletişimimiz var" dedi.

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