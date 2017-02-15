Az önce saldırdılar!

El Bab' ta DEAŞ unsurlarının bomba yüklü araçla geçici üs bölgesine saldırı girişimine ÖSO askerlerinin ateşle karşılık vermesi sonucu 8 DEAŞ' lı öldürüldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Harekat esnasında, başka bir bölgede Kirpi aracımızın devrilmesi sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmışlar ve derhal hastaneye sevk edilmişlerdir" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan 'Fırat Kalkanı Harekatı' Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamayla 15 Şubat 2017 günü saat 07.00’ye kadar meydana gelen gelişmeler hakkında bilgi verildi. Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, karadan ve havadan yapılan yoğun ateş desteğiyle büyük ölçüde kontrol sağlanan Bab meskûn mahallinin DEAŞ unsurlarından temizlenmesine yönelik harekatın devam ettiği belirtilerek, "Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtaları ile 194 DEAŞ TÖ hedefine atış yapılarak, barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmış; Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından da 30 DEAŞ TÖ hedefine yönelik düzenlenen hava harekâtları sonucunda, teröristlerce barınma maksatlı kullanılan 16 bina, 3 karargâh binası, 1 bombalı araç, 10 savunma mevzii ve 1 silah deposu imha edilmiştir. Yapılan topçu atışları, icra edilen hava harekâtı ve meydana gelen çatışmalarda unsurlarımızca tespit edilebilen toplam 17 DEAŞ TÖ mensubu etkisiz hâle getirilmiştir. Bab meskûn mahallinin güneyinde canlı bomba eylemi gerçekleştirmeye çalışan 2 DEAŞ mensubu terörist de etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

"AZ ÖNCE BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SALDIRDILAR"

Açıklamada, "Az önce saat 09.10 sularında bomba yüklü bir araç, yanında desteğe gelen DEAŞ teröristleriyle beraber (8-10 kişi) El Bab güneyindeki geçici üs bölgemize saldırma teşebbüsünde bulunmuş; dış hatta nöbet tutan kahraman ÖSO mensuplarınca yoğun olarak ateş altına alınmış, yaya olarak etrafında desteğe gelen ve üzerlerinde canlı bomba yeleği bulunan 8 terörist öldürülmüş; ancak aracın teröristlerce (araç içi tahmini 2 terörist) infilak ettirilmesi sonucu 7 ÖSO mensubu şehit olmuştur. Bombalı araç üs bölgemizin uzağında infilak ettiği için üs bölgesinde bulunan unsurlarımız bundan etkilenmemiştir. Harekat esnasında, başka bir bölgede Kirpi aracımızın devrilmesi sonucu 3 kahraman silah arkadaşımız hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmışlar ve derhal hastaneye sevk edilmişlerdir" ifadelerine yer verildi.