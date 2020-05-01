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Az Kalsın Sette Ölüyordum!

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Az Kalsın Sette Ölüyordum!
Uzun bir zamandır dizi setlerinde yer almayan oyuncu Tuba Büyüküstün, setlerin güvensizliğinden yakındı ve başına gelen talihsiz bir olayı anlattı.

Uzun bir zamandır dizi setlerinde yer almayan oyuncu Tuba Büyüküstün, setlerin güvensizliğinden yakındı ve başına gelen talihsiz bir olayı anlattı.

Virüs salgını sonrası birçok ünlü isim kendilerini evde karantinaya aldılar. Artık evden canlı yayınlara katılan ünlüler, ya takipçileriyle canlı yayınlar yapıyorlar ya da uzaktan bağlantı kurup söyleşilere katılıyorlar. Güzel oyuncu Tuba Büyüküstün, YouTube'dan bir söyleşiye katıldı ve önemli bir itirafta bulundu.

Moderatörlüğünü yapımcı Elif Dağdeviren'in üstlendiği, TÜRSAK Vakfı, Denizbank işbirliğyle düzenlenen ‘4. Denizbank ile Senaryo İlk Film Yarışması’ kapsamında ilk senaryo jürisiyle söyleşi programına katılan Büyüküstün, setlerde yeterli derecede önlem alınmadığından yakındı.

"Önlemler alınırsa dönüş yaparım": Dizi setlerindeki yetersiz güvenlik önlemlerinden şikayet eden başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün, gereken önlemler alındığı taktirde geri dönüş yapabileceğini belirtti.

"Az kalsın sette boğuluyordum": Çekimlerde korunmadıklarını aktaran Büyüküstün, “Sete kiminle çıktığınız çok önemli. Bu biraz da güven meselesi. Bir keresinde sette boğuluyordum. Yeterince korunduğumuzu düşünmüyorum. Eğer ki bana güven verirlerse ve gereken önlemleri alırlarsa sete giderim, neden gitmeyeyim?” dedi.

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