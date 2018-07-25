Aytun Çıray: Meral Akşener'i ikna edeceğiz, başka adayımız yok

İYİ Parti'de Meral Akşener karmaşası sürüyor. Olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti'de Akşener, "Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir" dedikten dakikalar sonra İYİ Parti'den tam tersi bir açıklama geldi.
Kapısının önünde nöbet tutan partililerden dün 72 saat müsaade isteyen İYİ Parti lideri Akşener, o süre dolmadan Twitter hesabı üzerinden "Değerli dava arkadaşlarım, Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir" açıklaması yaptı.
İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, Meral Akşener'in aday olmama kararı için "İkna edeceğiz başka adayımız yok" dedi.