  • BIST 95.084
  • Altın 190,886
  • Dolar 4,8267
  • Euro 5,6432
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKASüveyde’de ölü sayısı 150’yi geçti!

Aytun Çıray: Meral Akşener'i ikna edeceğiz, başka adayımız yok

»
Aytun Çıray: Meral Akşener'i ikna edeceğiz, başka adayımız yok
İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, Meral Akşener'in aday olmama kararı için "İkna edeceğiz başka adayımız yok" dedi

İYİ Parti'de Meral Akşener karmaşası sürüyor. Olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti'de Akşener, "Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir" dedikten dakikalar sonra İYİ Parti'den tam tersi bir açıklama geldi. 

Kapısının önünde nöbet tutan partililerden dün 72 saat müsaade isteyen İYİ Parti lideri Akşener, o süre dolmadan Twitter hesabı üzerinden "Değerli dava arkadaşlarım, Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir" açıklaması yaptı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, Meral Akşener'in aday olmama kararı için "İkna edeceğiz başka adayımız yok" dedi.

 

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CHP'li muhalifler: Kurultay için yeterli imzayı topladık25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:29
  • Erdoğan açtığı davalarda kimlerden ne kadar tazminat kazandı?24 Temmuz 2018 Salı 14:03
  • İYİ Parti'nin kongre tarihi belli oldu24 Temmuz 2018 Salı 12:11
  • İki yeni kararname yayınlandı, iki yeni başkanlık kuruldu24 Temmuz 2018 Salı 09:53
  • Bedelli askerlikte 21 gün teklifine CHP'den tepki!23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:24
  • İyi Parti'den Meral Akşener açıklaması23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:04
  • Bahçeli'den İyi Parti yorumu23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:24
  • CHP'de yeni imza krizi!23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:14
  • İyi Parti'de Akşener depremi!23 Temmuz 2018 Pazartesi 09:56
  • Kılıçdaroğlu'ndan flaş kurultay açıklaması21 Temmuz 2018 Cumartesi 13:34
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim