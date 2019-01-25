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Ayşen gruda son yolculuğuna uğurlandı

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Ayşen gruda son yolculuğuna uğurlandı
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ayşen Gruda son yolculuğuna uğurlandı. Zincirlikuyu Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine Ayşen Gruda'nın eski eşi Yılmaz Gruda da katıldı. Usta oyuncu duygularını şu sözlerle anlattı:
Büyük bir değeri kaybettik. Büyük oyuncularla oynadı, o büyük oyuncuların hiçbiri burada yok. Burada olmaları lazımdı, gerekliydi ama yoklar. Ben kendi adıma ve onlar adına doğrusu utanıyorum. Kalkıp gelmeliydiniz, onu gazetelerde uğurlamak yerine; onun tabutun başına gelip, “Güle güle kızım, güle güle Ayşen” demelilerdi. Ben onlara çok çok kırgınım… Bunu bütün sanatçılar yapmalı. Sahnede oynayan birisi sanatçılar tarafından uğurlanmalı. Ayşen büyük bir yetenekti, o yetenekle zirveye çıktı. Onu halk uğurluyor, çünkü onların sanatçısıydı.
Gözümün önünde binlerce resim var. Büyük bir yetenekti. Türk halkı onu bağrına bastı ve zirveye oturttu. Şimdi o zirveden yolcu. toprağı bol olsun, ışık içinde yatsın. Yeneceğine inandık, zorlandı. Her şey bir yere kadardı. Tanrının istediği oluyor. En güzel şekilde yanına aldı. Soyadımı taşımasından memnundum. O adla yürüdü çünkü... Çok ilkler yaptık onunla. Kabul etmek lazım ki çok sevdiğim kızımın da annesi. Güzel Yiğit'İn anneannesiydi. Madem ki benim soyadımla ad yaptı. Onunla da yürüyebilir. Halk onu öyle uğurladı..."
"BEN ONUN BEBEĞİYDİM"

Elvan Gruda annesini anlatırken konuşmakta güçlük çekti:

"Söyleyecek çok söz var ama takatim yok. Onu herkes seviyor, övüyor, kucaklıyor... Ben de aynı duyguları paylaşıyorum ama bir farkla. Ben onun bebeğiyim. bütün Türkiye'nin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Bu süreçte bizimle beraber olan acımızı paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Ayşen Gruda'nın değerinin hepimiz farkındayız. Onun sanatçılığı, zekası, dürüstlüğü, insana olan saygısı, sanatındaki o başarısı inanılmaz... Burada bir sürü genç öğrencisi var. O insanlara o kadar çok şey kattı ki... Alkış almaları için yollarını açtı. Ona çok teşekkür ediyoruz. Saygı ve sevgiyle sonsuzluğa uğurluyoruz."

 

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