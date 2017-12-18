Ayşegül Aldinç'e Şok Dava!

İstanbul Etiler’deki Akmerkez’in otoparkında aracını park etmek isterken bir motosiklete çarpıp devirdikten sonra kaçtığı iddiasıyla Şarkıcı Ayşegül Aldinç’e bin 330 liralık tazminat davası açıldı. Davanın reddini isteyen Aldinç’in avukatı, “Müvekkilim mo

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davaya göre Akmerkez’deki bir züccaciye mağazasında satış temsilcisi olarak çalışan 28 yaşındaki Samet Sarıömeroğlu 7 Mayıs 2017’de motosikletini otoparka bırakarak iş yerine gitti. Ayşegül Aldinç’e motosikletime çarptın davası

İddiaya göre mesai bitiminde otoparka inen Samet Sarıömeroğlu motosikletinin devrildiğini gördü.

POLİSE BAŞVURDU

Motosiklet hasar görmüştü. Güvenlik kameralarından 34 TN 14…plakalı aracın geri geri park ederken motosikletine çarparak devirdiğini görünce polise başvurdu. Kamera kaydına göre motosiklete çarpan Ayşegül Aldinç daha sonra aracı başka bir yere park etti. Etiler Polis Merkezi Amirliği aynı gün telefonla ulaştıkları Ayşegül Aldinç’i ifade vermesi için polis merkezine çağırdı. Motosikletinin tamir masrafını isteyen Samet Sarıömeroğlu da karakola gitti.

'KAÇMADIK, SİNEMAYA YETİŞİYORDUK'

İddiaya göre polis merkezine annesiyle birlikte giden Ayşegül Aldinç polis merkezinde Samet Sarıömeroğlu’na, “Sen askere gittin mi? Senin yüzünden buralara gelmek zorunda kaldık. Oraya motor konur mu? Bizim vaktimizi çalmaya utanmıyor musun?” gibi sözler sarf etti. Sarıömeroğlu da, “Motosikletime çarpmışsınız. Neden kaçıyorsunuz?” diye sorunca Aldinç, “Kaçmadık, sinemaya yetişiyorduk” diye cevap verdi. Aldinç’in annesi de Sarıömeroğlu’na, “..sana her gün beddua edeceğim” diye konuştu. Aldinç ve annesinin bu sözleri karşısında kendini çok değersiz ve aşağılanmış hissettiğini belirten Sarıömeroğlu da tamir masrafı ve manevi tazminat olarak Ayşegül Aldinç’e bin 330 liralık dava açtı.

'2 BİN LİRA İSTEDİ'

Davaya cevap veren şarkıcı Ayşegül Aldinç de olay günü emekli öğretmen olan annesi Süheyla Aldinç’i sinemaya götürmek için Akmerkez’e gittiğini belirtti. Müvekkilinin aracı park ederken motosikletin devrildiğini ifade eden Ayşegül Aldinç’in avukatı, “Motosiklette önemli bir hasar olmadığını düşünen müvekkilim daha sonra aracını başka yere park etmiştir. Müvekkilim ve annesi sinemaya yetişmek için olay yerinden ayrılmışlardır. Yoksa davacının müvekkilimi olay yerinden kaçmakla suçlaması abestir. Karakola gidildiğinde davacının agresif tavırlarıyla karşılaşılmıştır. Davacı en az 2 bin lira masrafı nakit olarak istemiştir. Davacının gerçek maddi zararının tespiti ile istenen 500 liralık manevi tazminatın reddine karar verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.