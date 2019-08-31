Milliyet com.tr'nin haberine göre; Nişantaşı’nda meydana gelen olayda sanatçı, diğer otomobilin sürücüsüyle tartışan menajerini sakinleştirmek için büyük çaba harcadı. Aldinç, "Cana geleceğine mala gelsin" diyerek tarafların anlaşmasını sağladı. Sanatçı, diğer taraftan görüntü almak isteyen gazetecilere tepki gösteren Önen’i "Bırak, onlar işlerini yapıyorlar" diyerek, uyardı.
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AYŞEGÜL ALDİNÇ, KAZA YAPTI!
Ayşegül Aldinç, menajeri Yelda Önen’in kullandığı otomobille başka bir aracın çarpışması sonucu tehlike atlattı.
Etiketler: Ayşegül Aldinç, Kaza, Şarkıcı
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