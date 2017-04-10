AYŞEGÜL ALDİNÇ AYDIN'DA UNUTULMAZ BİR KONSERE İMZA ATTI !

Adeta kabare şov yaptı!

Hem sesi hem güzelliği hem de neşesiyle Forum Aydın Avm sahnesinde 90 dakika kalan Ayşegül Aldinç, k alabalığın ve gelenlerin coşkusuyla şarkı aralarında yaptığı esprilerle de konseri adeta bir kabare şova dönüştürerek eğlenceli dakikalara imza attı.

Ayşegül Aldinç;'' Ege'nin incisi, şehirciliğin birincisi Aydın'da konser vermek büyük keyif.'' diyerek konserine devam etti.