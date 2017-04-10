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AYŞEGÜL ALDİNÇ AYDIN'DA UNUTULMAZ BİR KONSERE İMZA ATTI !

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AYŞEGÜL ALDİNÇ AYDIN'DA UNUTULMAZ BİR KONSERE İMZA ATTI !
Gerçekleştirdiği her projede büyük başarılara imza atarak adından söz ettiren Ayşegül Aldinç, Sek'iz albümü ile konser turuna tüm hızıyla devam ediyor.
 
Gerçekleştirdiği her projede büyük başarılara imza atarak adından söz ettiren  Ayşegül Aldinç, Sek'iz albümü ile konser turuna tüm hızıyla devam ediyor. 
 
Adeta kabare şov yaptı!
 
Hem sesi hem güzelliği hem de neşesiyle Forum Aydın Avm sahnesinde 90 dakika kalan Ayşegül Aldinç, kalabalığın ve gelenlerin coşkusuyla şarkı aralarında yaptığı esprilerle de konseri adeta bir kabare şova dönüştürerek eğlenceli dakikalara imza attı.  
 
Ayşegül Aldinç;'' Ege'nin incisi, şehirciliğin birincisi Aydın'da konser vermek büyük keyif.'' diyerek konserine devam etti.
 
Ayşegül Aldinç, 14 Nisan Zanzibar'da , 5 Mayıs Günay sahnesinde, 12 Mayıs 222 Park Retro Hall sahnesinde ve 21 Mayıs Biz Cevahir Haliç Avm'de sevenleri ile buluşacak. 
 
 
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