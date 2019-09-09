AYŞE ÖZYILMAZEL'DEN YENİ AŞK BOMBASI!

İbrahim Kutluay'ın Edvina Sponza ile olaylı ayrılık iddiası magazin gündemindeki yerini korurken; hafta sonu çekilen bir fotoğraf kafaları iyice karıştırdı.

Sacitaslan.com'un haberine göre; İbrahim Kutluay ve Ayşe Özyılmazel hafta sonu Bodrum'da objektiflere yansıdı. Bu fotoğrafın ardından İbrahim Kutluay ve Ayşe Özyılmazel'in aşk dedikoduları çıkınca; Kutluay bu sabah Ece Erken'e özel açıklamalar yaptı.

"Ayşe Özyılmazel benim 10 senedir arkadaşım. Bodrum'da bir yerde otururken karşılaştık, sohbet ettik. Biz kendisiyle İstanbul'da da kahve içiyoruz. Bu fotoğrafları çekip magazin sitelerine gönderiyorlar. Ayıptır" diyen İbrahim Kutluay, Ece Erken'in "Hayatında biri yok mu?" sorusuna "Hayır yok" yanıtını vererek Edvina Sponza ile ayrıldıklarını doğrulamış oldu.