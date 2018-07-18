Ayşe Özyılmazel, Cengiz Semercioğlu'na sert tepki gösterdi

Sabah'ın köşe yazarlarından Ayşe Özyılmazel, Mustafa Ceceli olayını kaleme aldı, skandalı ortaya atan Cengiz Semercioğlu'na demediğini bırakmadı.

Şarkıcı Mustafa Ceceli, 1.5 yıl önce boşandığı eşine karşı açtığı velayet davasının dosyasına Sinem Gedik ile İntizar'ın izinsiz bir şekilde elde edilen ve evlerinde çekilmiş görüntülerini eklemiş; dava dosyasına girmesinin ardından bu görüntülerin büyük bir kısmı basına sızmıştı.

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu ise İntizar ile Gedik'in görüntülerinin yasadışı ve izinsiz bir şekilde sızdırılması, öncesinde de velayet davasına konu edilmesinin ardından "Yılın skandalı sonunda patladı" yorumunda bulunmuştu.

Semercioğlu, gelen tepkilerin ardından kaleme aldığı yazısında Ceceli'nin eski eşine ve çocuğunun annesine yaptığını çok ayıp ve yakışıksız bulduğunu belirterek, "Ben bu olayda önce ve sonuna kadar küçük Arın’ı savunuyorum. Sonra İntizar’ı... Ardından da Sinem’i... Ceceli’yi hiç savunmuyorum" dedi. Olayın 'haber' değeri olduğu değerlendirmesinde bulunan Semercioğlu, "Sinem Gedik bir kadınla değil de erkekle ilişki yaşasaydı yine “skandal” başlığını atacak mıydın" sorusuna da şu cevabı verdi:

"Kesinlikle evet. Çünkü bu haberde skandal olan iki kadının yakınlaşması değil, olay sırasında evde çocuğun olduğu iddiası. Ve Ceceli’nin, çocuğunun annesinin görüntülerine dayanarak dava açması. Bunlar skandal değilse neden 3 gündür Türkiye bu olayla çalkalanıyor?"

Yaşananların ardından sosyal medyada çok sayıda kişi İntizar ve Sinem Gedik'e destek çıkarken; Mustafa Ceceli ve Cengiz Semercioğlu'na ise tepki gösterdi.

Sabah yazarı Ayşe Özyılmazel de bugünkü yazısıyla Cengiz Semercioğlu ve Mustafa Ceceli'ye tepki gösteren isimler kervanına katıldı.

İşte Özyılmazel'in bugünkü yazısı:

Kıvırmanın böylesi! Pes!

Şimdi sen ağzın köpüre köpüre, cümle aleme 'Yetişin olay vaaaar!' borazanını çala çala, 'İlk kez ve sadece ben görüntüleri izledim' gururunu taşıya taşıya korkunç bir yazı yazıyorsun. İddialarla iki kadını aslanların önüne yem olarak atıyorsun. Utanmadan, sıkılmadan bir çocuğun duygusal olarak istismar edilmesine çanak tutuyorsun.

O çocuğun geleceğini, okula gideceği zaman başına gelecekleri, yaşayacağı travmaları ve bir annenin/bir insanın intiharın eşiğine gelebileceğini gram düşünmeden iştahla tuşlara basıyorsun.

180 DERECE DÖNMEK...

İki kadının peşine kameralar takıyorsun. Bir şey yakalayamıyorsun, sonra değerli kaynakların sana videolar izletiyor ve altını çizmeden de edemiyorsun:

"Bantları gördüm, daha neler var neler..." 'Sonunda skandal patladı' diye de sevinç çığlıkları atmaktan geri kalmıyorsun.

E tabii! Bir skandal varsa 'sonunda' patlamalı ki; şu sıkıcı, kan emmek için aç aç bekleşen vampir bünyelere kan gelsin, vitamin olsun değil mi?

Oysa asıl skandal; koskoca bir gazetede böyle çirkin ve başkalarının özel hayatına tecavüz edip bir de hizaya çekmeye çalışan bir yazının çıkması!

Sen de bunun adına şak diye gazetecilik diyorsun. Ne diyeceksin ki? 'Ben kötüyüm, zalimim; kimsenin yaşamı, ruh sağlığı benim için önemli değil. Yeter ki en çok ben konuşulayım' demeyeceksin elbette.

Sonra tepkiler hiç de Mustafa Ceceli ve senin beklediğin kıvamda çıkmayınca, aklı ve vicdanı olan herkes kıyametleri koparınca dönüveriyorsun.

Bir günde ha!

Hemen tribünlere oynayıp Mustafa Ceceli'nin karşısında yerini alan bir röportaj yapıveriyorsun kendinle.

Sanki bir gün önce o iğrenç yazıyı sen yazmadın.

Yahu bırak! Sanki biz okurlar gerizekalıyız da okuduğumuzu anlamadık!

Yani biz bugüne kadar ne 180 derece dönmeler, çark etmeler gördük ama böylesini görmedik!

Kıvırmada bir dünya markasısın Cengiz Semercioğlu!

Sıvama etabını hayretle takip ediyoruz.

Ceceli'ye sorular

Şimdi sen, eski eşinin özelini sahalara döküverdin ya, için rahat mı?

Şimdi sen, çocuğunun annesinin evinde gizlice çekilen görüntüleri ortalığa saçıp prim toplamaya çalıştın ya, kahraman mısın? Sana bir çocuk vermiş kadını soktuğun durumdan utanacak mısın?

Şimdi sen çocuğun büyüdüğünde ona ne diyeceksin?

'Ben ahlaklıyım, annen ahlaksız' mı?

Şimdi sen çocuğunun yaşayacağı travmalara nasıl bir çare bulacaksın?

O çocuk okula gidecek, o çocuğun arkadaşları olacak ve bu olay, bir ömür çocuğunun yakasını bırakmayacak. O çocuk seni sevecek mi zannediyorsun? Sen iyilik, adamlık, babalık yaptığını mı sanıyorsun?

Düşünüyorum da; acaba o gizli kamera görüntüleri, daha önce çocuğu izlemek için eve taktırdığınız güvenlik kameraları kullanılarak elde edilmiş olabilir mi? Şifreler kırdırılmış olabilir mi?

Madem çocuğunu düşündüğün için velayetini almak istiyordun, yine çocuğunu düşünüp niçin davaya gizlilik kararı aldırmadın? Bu görüntülerin medyaya, internete düşeceğini hesaplayamadın mı?

Ne kadar ahlaklı olduğunu belirtmeye çalışırken, hele bir söylesene eski eşini evliliğin boyunca kaç kez aldattın?

Söz konusu ilişkiyi boşanmadan önce bildiğini söyledin ama dava dilekçesinde öğrenme tarihin, geçen yaz 08.08.2017! Yani sen çoktan ikinci evliliğini yaptığın zaman...

Bunu da bize açıklayıverecek misin?

Ha bir de, kendini temizleme operasyonu çerçevesinde eski eşini ve çocuğunu bir kalemde harcamak nasıl bir duygu? Allah korusun eski eşin, başına gelenlerin üzüntüsünden intihar etse ne yapacaksın?

Bir anlatıversene, bizim kafamız basmıyor da...