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Ayşe Özyılmazel babası Neco'ya ateş püskürdü!

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Ayşe Özyılmazel babası Neco'ya ateş püskürdü!
Kendisinden 25 yaş küçük eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla daha önce 1 ay evden uzaklaştırma cezası alan ve daha sonra da 3 ay uzaklaştırma cezası verilen Neco'ya kızı Ayşe Özyılmazel tepki gösterdi.

Ayşe Özyılmazel kendisinden 25 yaş küçük eşi İdil Erge'ye şiddet uygulayan babası Neco'yu affetmedi. Babasına verdiği tepkiyi bugün köşesinde yer alan yazısıyla ortaya koydu. İşte o yazı... 

'AHMET, MEHMET, NECO FARK ETMEZ'

"Fikrim sabit, duruşum nettir. Her türlü şiddetin, konu itibariyle belirtmek gerekirse; altını çize çize 'kadına şiddetin' karşısındayım. Ve hiçbir bahaneyi, 'ama'yı, tahrik gerekçesini dikkate almam, bir saniye bile dinlemem. Her kim kadına şiddet uygularsa, benim gözümde aynı çukura aittir. Cezasını çekmeli, bedelini ödemelidir."

 

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