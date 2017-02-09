Ayşe kim mi?

Ayşe Hatun Önal, geçtiğimiz gece Ahu Yağtu ile pişti olurken çıkışta Ahu Yağtu'ya gazetecilerin sorduğu "Ayşe'yi gördünüz mü" sorusuna "O kim?" cevabını verdi. Önal'dan cevap gecikmedi "Ayşe mi kim?"

Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu ile eski sevgilisi Ayşe Hatun Önal’ın yolları, önceki gün Arnavutköy Whisper’da kesişti.Ahu Yağtu sinirlendi: Ayşe kim ya! Ahu Yağtu’yu gören Ayşe Hatun Önal, 5 dakika sonra mekanı terk etti. Önal, “Ahu yüzünden mi mekanı terk ettiniz?” sorularına sinirlenerek aracına binip, kapıyı çarptı.Ahu Yağtu sinirlendi: Ayşe kim ya! Yağtu, “Ayşe Hanım sizi görünce buradan ayrıldı, siz rahatsız olmadınız mı?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Ayşe kim ya! Ben piştinin falan farkında değilim. Kendisini görmedim.”

Ayşe Hatun Önal'dan cevap gecikmedi.

Basın mensuplarının çıkışta "ayşe mi kim" sorusuna Önal'dan cevap gecikmedi. "Ayşe mi kim? Beni çok iyi tanır, birlikte podyumda çok yürüdük. Siz Ayşe demişsiniz bin tane Ayşe var ama Ayşe Hatun Önal deseydiniz bin tane Ayşe var."