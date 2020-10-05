Ayşe Karaman’ın annesi: Cumhurbaşkanımız duysun, ülkede adaleti sağlayamıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a defalarca mektup yazığını söyleyen Acılı anne, "Cumhurbaşkanımız duysun, ülkemizde adaleti sağlayamıyor. Haberi bile yok. Neler olup bitiyor haberi yok" diye seslendi.

Ayşe Karaman'ın annesi, duruşma sonrasında verilen 3 yıl hapse sitem etti.

Ayşe Karaman'ın annesi, gazetecilere şu açıklamalarda bulundu:

"Asla adalet yok. Ben adalete güvenmiştim ama asla adalet yok. Takım elbise giymesi, okumuş olması bir caniyi akladı. Bu hâkim kesinlikle adil davranmadı. Cumhurbaşkanımız duysun, ülkemizde adaleti sağlayamıyor. Haberi bile yok. Neler olup bitiyor haberi yok. Kaç kere mektup yazdım ama duyarlı davranmadılar. Kendilerine yapılsaydı kesinlikle anında hapis cezası vardı. O Meclis'te oturuyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Sadece maaşınızı alıp oturuyorsunuz."