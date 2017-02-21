Ayşe Hatun Önal'ın olayı her daim 'cool' olmak!

Ayşe Hatun Önal'la ilgili birşeyleri artık daha yüksek sesle söylemek gerekiyor. Kadın bu memlekette ki tek cool star. Yeni albümü 'Selam Dengesiz' birkaç gün önce çıktı. Albümün yarısı tanıdık,yarısı yeni.

Önal yine cool 'bana zorla albüm yaptırdılar ama bakın nasıl üstesinden geldim görün' gibi bir havalarda.

2000'li yılların başında birçokları onu özel hayatı ve magazinel değeri nedeniyle küçümsedi. O da sanki yılların intikamını alıyor. "İşimle gündeme gelmek istersem bakın nasıl da güzel yapıyorum, yeter ki isteyeyim' der gibi...

O bir 'zeki ama çalışmıyor', o bir 'işi biliyor ama yapmıyor', o bir-ki-üç Ayşe Hatun Önal yani.

2008'de 'Kalbe Ben' çıktığında rock'çılar bile şapka çıkarmıştı. O ise cevabını hırslanıp kariyer odaklı ilerleyeceğine ve haliyle tekdüzeleşeceğine, ortadan kaybolmakla vermişti.

Bu nasıl bir cool'luktur, farkındasınız değil mi? Bunu yapan kadın 2014'te 'Çak Bir Selam'ı, 2015'te 'Güm Güm'ü patlattı.

'Albüm çıkartmam lazım' aceleciliği yerine yılda sadece bir şarkı yaptı ama öyle bir yaptı ki işin hakkını verdi.

Son bahsettiğim 2 şarkı da albümde mevcut. Üstüne yine daha önce yayınladığı 'Şeytan Tüyü' ve 'Sirenler' de albümde kendilerine yer bulmuş.

Albümde neredeyse her şarkı hit. 'Olay' ismiyle müsemma, gerek aranjesiyle gerek klibiyle olay! Aranje ise 'Feel' ile ayılıp bayıldığımız, Avrupa'da da övgü toplayan Mahmut Orhan'a ait.

'Dengesiz' de en az 'Olay' kadar akılda kalıcı ve albümün en iyilerinden. 'Cehennem' de bir o kadar başarılı tabii.

Albümün en 'aykırı' şarkısı 'Beyaz Atletli'. Bir daha dinler miyim? Hayır. Bu şarkının albüme alınması koca bir risk ama sonuç başarılı. Diğer şarkıların arasında sırıtmıyor. E işte buna da zaten vizyon deniyor.

Erdem Kınay destekli 'Sustuysam' albümünü sevenler muhtemelen bu albümde en çok 'Dur Dünyam'ı sevecek. Söz ve müzik Önal'a ait, antiparantez belirtelim. Önal bu şarkıda adeta 'Cool olunmaz, doğulur' mesajı veriyor.

Düz mantık yapalım. 2008'deki albümü övgülere boğulan, 'Bacım, 'Çeksene Elini'yi biz zamanında hafife almışız' özürleri dilenen Önal 'pat!' diye ortadan kaybolmuştu.