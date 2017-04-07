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Ayşe Hatun Önal kendisinden 10 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı

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Ayşe Hatun Önal kendisinden 10 yaş küçük sevgilisinden ayrıldı
Şarkıcı Ayşe Hatun Önal, önceki akşam Arnavutköy’de bulunan bir mekan çıkışında görüntülendi.

Ayşe Hatun Önal, kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi şarkıcı Cem Belevi’den ayrıldı
Ayşe Hatun Önal'ın şarkıcı Cem Belevi'yle birlikteliği çok kısa sürdü. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Önal, "Kalbim boş" açıklamasıyla basın mensuplarını şaşırttı.

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Moralsiz olduğu gözlenen güzel şarkıcı, kendisinden 10 yaş küçük sevgilisi Cem Belevi’den ayrıldığını açıkladı. Önal, “Cem Bey’le ilişkiniz nasıl gidiyor, ayrıldığınız iddiaları doğru mu?” sorusuna “Benim kalbim boş. Özel hayatım yerine iş konuşmak istiyorum” cevabını verdi.

HIZLI BAŞLADI HIZLI BİTTİ 
Yaklaşık 2 sene önce ünlü komedyen Cem Yılmaz'la aşk yaşayan Ayşe Hatun Önal, geçtiğimiz günlerde Cem Belevi ile objektiflere yansımıştı. İkili birliktelik yaşadıklarını saklama gereği duymazken, Belevi “Evet birlikteyiz” itirafında bulunmuştu.

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