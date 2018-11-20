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Ayşe Arman'a para karşılığı röportaj suçlaması

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Ayşe Arman'a para karşılığı röportaj suçlaması
Hürriyet yazarı Ayşe Arman'ın röportaj karşılığı para aldığı yönündeki iddialara gazetenin okur temsilcisi Faruk Bildirici'den de bir yorum geldi. Bildirici, Arman hakkındaki iddiaları 'defalarca yazdığını' söyledi.

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, 14 Kasım'da "Hürriyet’in haftalık röportajlarını yapan Ayşe Arman bazı röportajlarının karşılığında ücret alıyormuş" ifadesini kullanmış, "Ben de inanamadım ilk duyduğumda. Hatta bu bilgiyi ileten şahıs, kendisinin de röportaj için önce Ayşe Arman’ın menajeri denilen şahısla görüştüğünü sonra ise bizzat Arman’ın kendisini aradığını ve röportaj için rakam telaffuz ettiğini ilettiğinde, 'Olamaz! Yalandır bu!' deyip reddettim" demişti.

Yazar, yazısında şu öneriyi sunmuştu:

"Hürriyet yönetimi madem böyle bir şeye göz yumuyor o zaman Ayşe Arman’ın ücret mukabili yaptığı röportajlarının ücretli olduğunu okurlarına belirtmek zorunda."

Altaylı: Asıl ayıp gazetenin 

Habertürk yazarı Fatih Altaylı da 15 Kasım tarihli yazısında "Buradaki büyük ayıp ise bu röportajların 'Reklam ve tanıtım' olarak yapıldığının açıklanmamış olması. Gizli reklam olarak yapılması.

Bu da gazetenin editoryal ayıbı, Arman’ın değil" dedikten sonra "asıl rezalet" diye tanımladığı olayı "Gazeteye hiçbir katkı sağlamadan, kendi PR ajansları üzerinden bu parayı cebine indirip, hem gazetenin hissedarlarından para çalan hem de o gazetedeki diğer emekçilerin hakkını gasp edenler var" ifadeleriyle aktarmıştı.

Bildirici: Daha önce defalarca yazdım....

Habertürk yazarlarının tepki gösterdiği Ayşe Arman'ın 'para karşılığı röportaj' ilişki iddiasına Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici'den de yorum geldi.

Bildirici, sosyal medya hesabı Twitter'daki mesajında 16 Temmuz 2018 tarihli yazısını paylaştı ve yorumu ekledi:

"Hürriyet'in Okur Temsilcisi köşesinde 16 Temmuz'da yayımlanan 'Reklam için söyleşi' başlıklı yazımda reklam-yazar ilişkisini bir kez daha irdelemiştim... Daha önce defalarca somut örnekler üzerinden yazmıştım bu konuyu..."

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