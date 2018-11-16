Ayşe Arman Hürriyet'ten ayrılıyor mu?

Hürriyet yazarı Ayşe Arman’ın adı, Demirören Medya Grup başkanı Mehmet Soysal’ın medya dünyasını hedef alan yazılarının ardından bir kez daha reklam iddiaları ile gündeme geldi.

Önce Habertürk Yazarı Sevilay Yılman, Arman’ın zaman zaman 100 bin lirayı bulan ücretler karşılığında röportajlar yaptığını, gazetenin de gelirin yarısını bırakması kaydıyla bu duruma ses çıkarmadığını yazdı.

‘EN AZINDAN GAZETESİ BİLİYOR’

Konu büyüyüp Arman’ın üzerine fazla gidilince Habertürk’ün bir diğer yazarı Fatih Altaylı devreye girdi ve o da Arman’ın para karşılığı röportaj yaptığını ancak bunun Arman’ın değil bu duruma bile bile göz yuman ve gelire ortak olan Hürriyet’in suçu olduğunu söyledi.

‘ŞAKAYLA KARIŞIK AYRILIK SİNYALİ’

Daha önce defalarca Hürriyet’ten ayrılacağı iddiaları gündeme gelen Arman ise bugün ilk kez şakayla da olsa ayrılığın sinyalini verdi.

Ünlü reklam fotoğrafçısı ve iletişimci Oliviero Toscani ile yaptığı röportajdan kareler paylaşan Arman, bu paylaşımın altına, “Size instagram röportajları yapsam okur musunuz? Artık gazete sayfaları azaldı, yerim yok benim bu röportajı yayınlayacak, burdan yayınlasam okur musunuz? Neyse heyecanlıyım diye saçmalıyor olabilirim” gibi bir ifade sıkıştırdı.