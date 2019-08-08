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AYRILMA SEBEPLERİ HİLAL OLDU

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AYRILMA SEBEPLERİ HİLAL OLDU
Son günlerin en çok konuşulanları arasına giren Kubilay Aka ve Hilal Altınbilek ilişkisi kanıtlandı.

Kubilay Aka ile Miray Daner ilişkisinin bitme sebebi olarak ihanet açıklaması gelmişti. Bunun üzerinden çok kısa zaman geçmesinin ardından Kubilay Aka Hilal Altınbilek ile görüntülenmiş sonrasında ise gazetecilere açıklama yapmaktan kaçınmıştı. İhanetin fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından dedikodu olarak konuşulan Aka Altınbilek ilişkisi belgelenmiş oldu.

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 İddialara göre geçtiğimiz yıllarda yine bir yapımcı ile yasak aşk yaşayan Hilal Altınbilek şimdilerde ise Kubilay Aka ile yakınlaşarak Aka, Daner ilişkisinin bitme sebebi oldu.

 

Emre Engin

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