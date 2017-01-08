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Ayrılık yok bebek var!

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Ayrılık yok bebek var!
Son dönemde Chloe Loughnan ile boşanacağı haberleriyle gündeme gelen Serdar Ortaç, ilişkileriyle ilgili önemli itiraflarda bulundu.


Serdar Ortaç, boşanacakları yönünde çıkan haberleri bir kez daha yalanlarken 2017'de bebek sahibi olmak istediklerini müjdeledi. 
Eşine hala ilk günkü gibi aşık olduğunu dile getiren Ortaç, "Chloe kırılgan bir çiçek gibi.Tırnağı acısa benim canım yanıyor. O üşüyünce, ben titriyorum. Yüzünü asınca, kahroluyorum" diye konuştu.Şarkıcı, "Chloe 'Otur' deyince oturacak bir kız değil. Başına buyruk. Bu yüzden aşığım" ifadelerini konuştu.

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