Ayrılık nedeni ortaya çıktı!

Selin Şekerci ile Caner Cindoruk'un nisan ayında başlayan ilişkisi geçtiğimiz günlerde bitti.

Selin Şekerci ile Caner Cindoruk'un nisan ayında başlayan ilişkisi geçtiğimiz günlerde bitti.

Çift Instagram sayfalarındaki fotoğrafları kaldırdı. Birbirlerini takibi bıraktı.

Ayrılığın merak edilen sebebi de ortaya çıktı. Son dönemde sık sık kavga eden ikilinin ilişkiyi yıpratmamak adına ayrılık kararı aldığı öğrenildi. Caner Cindoruk’un kıskançlıklarından bıkan Selin Şekerci ilişkiye nokta koydu.

Şekerci'nin yakın çevresinde 'Caner'i bir daha görmek istemiyorum' dediği de gelen bilgiler arasında..