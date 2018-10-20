  • BIST 96.455
  • Altın 222,078
  • Dolar 5,6626
  • Euro 6,5275
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAKırım'da patlama!

Ayrılık nedeni ortaya çıktı!

»
Ayrılık nedeni ortaya çıktı!
Selin Şekerci ile Caner Cindoruk'un nisan ayında başlayan ilişkisi geçtiğimiz günlerde bitti.

Selin Şekerci ile Caner Cindoruk'un nisan ayında başlayan ilişkisi geçtiğimiz günlerde bitti. 

Çift Instagram sayfalarındaki fotoğrafları kaldırdı. Birbirlerini takibi bıraktı.

Ayrılığın merak edilen sebebi de ortaya çıktı.  Son dönemde sık sık kavga eden ikilinin ilişkiyi yıpratmamak adına ayrılık kararı aldığı öğrenildi. Caner Cindoruk’un kıskançlıklarından bıkan Selin Şekerci ilişkiye nokta koydu.

Şekerci'nin yakın çevresinde 'Caner'i bir daha görmek istemiyorum' dediği de gelen bilgiler arasında..

 

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yasak Elma kurşun döktürdü!19 Ekim 2018 Cuma 15:46
  • Serenay kriz çıkardı!19 Ekim 2018 Cuma 15:31
  • Selin Şekerci ile Caner Cindoruk ayrıldı mı?19 Ekim 2018 Cuma 15:08
  • Herkesi eleştirene bak!19 Ekim 2018 Cuma 15:03
  • Aylin Coşkun: "Hemen çocuk doğurmak istiyorum"19 Ekim 2018 Cuma 10:45
  • M.Ali Erbil'in sağlık durumu nasıl?19 Ekim 2018 Cuma 10:23
  • Hakan Hatipoğlu baba oldu!19 Ekim 2018 Cuma 10:02
  • Kendisinden 25 yaş büyük olan sevgilisini babası diye tanıttı!18 Ekim 2018 Perşembe 16:04
  • Yaşar İpek: 'Yanlışlıkla beğendim'18 Ekim 2018 Perşembe 15:53
  • Polis gelin adayını neden darp etti?18 Ekim 2018 Perşembe 15:47
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim