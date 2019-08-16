Suyabatmaz'ın Miami tatilinin ardından çıkan ihanet iddialarını yalanlayan Burcu Esmersoy'a daha yakından bir darbe geldi.
2018 Yılında hayatını iş insanı Berk Suyabatmaz ile birleştiren ünlü sunucu Burcu Esmersoy'un evliliğinde çatlaklar oluşmaya başlamış ayrılık iddiaları gün yüzüne çıkmıştı ki güzel sunucu 2 Eylül'de boşanacaklarını, "İlişkimiz yürümüyor. En kısa zamanda boşanacağız" diyerek ayrılığı doğrulamıştı. Her fırsatta anne olmayı istediğini dile getiren Burcu Esmersoy ve Berk Suyabatmaz ilişkisinde boşanmanın nedeninin çocuk olmadığını, ''Çocuk meselesi hiç tartışma konumuz olmadı. Yani kısacası bunların hiç biri değil, olmadı, yürümedi. Birbirimizi yıpratmaya gerek yok'' açıklamasında bulunmuştu. Güzel sunucu, ihanet iddiaları hakkında ise ''Ben başka bir kadını hiç hissetmedim Esin. Başka bir erkek söz konusu bile olamaz'' demişti. Fakat, Suyabatmaz, Miami'ye uçup lüks otellerin casinolarında kumar oynamış, iş insanı, casinolardan bol bol paylaşım yapmıştı.Suyabatmaz'ın paylaşımları üzerine kulislerde çiftin evliliğinin iş insanının kumar tutkusu yüzünden bittiği konuşulmaya başlamıştı ki ortaya atılan bir başka iddia herkesi şoke etti. Sunuculuğunu üstlendiği program için sık sık yurt dışına çıkan güzel sunucunun kulağına iddiaya göre ihanet dedikoduları geldi.
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AYRILIĞIN NEDENİ İHANET VE KUMAR MI?
Suyabatmaz'ın Miami tatilinin ardından çıkan ihanet iddialarını yalanlayan Burcu Esmersoy'a daha yakından bir darbe geldi.
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- 15:06 - İNCE İLE DANS ETTİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
- 15:03 - FİDAN WASHİNGTON'A BÜYÜKELÇİ Mİ OLUYOR?
- 14:58 - YİNE HABER OLDU
- 14:44 - BU KIZLAR NE YAPIYOR?
- 14:39 - CEMİL İPEKÇİ HADİSE'YE NEDEN TAKTI?
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