Ayrılığın Nedeni İhanet mi?

İşadamı Altuğ Leblebici ile yollarını ayıran Hande Subaşı dün akşam Nişantaşı'nda görüntülendi.

Hande Subaşı ve Altuğ Leblebici’nin 2 yıldır süren birlikteliği ani bir kararla bitmişti. Büyük aşkın bitmesiyle ilgili ortaya 'ihanet' iddiaları atılmıştı. İddiaya göre genç işadamı Altuğ Leblebici, Hande Subaşı'nı sosyetik güzel Aslışah Alkoçlar'la aldattı.

Ayrılığın ardından ilk kez görüntülenen Hande Subaşı, 'İlişkinin bitme nedeni ihanet mi?' sorusuna cevap vermekten kaçındı. Ünlü oyuncu 'İlişkim hakkında konuşmayacağım” demekle yetindi.

Hande Subaşı ayrılığın ardından Altuğ Leblebici ile olan bütün fotoğraflarını silip sosyal medya hesabından da takip etmeyi bıraktı.