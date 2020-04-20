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Aynur Aydın'ın Sütyen Takıntısı Bitmiyor

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Aynur Aydın'ın Sütyen Takıntısı Bitmiyor
Karantina sürecini pek çok ünlü isim gibi evinde geçiren şarkıcı Aynur Aydın, sütyen paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Güzel şarkıcı bu sefer de sütyenleriyle düet yaptı.

Yeni tip Koronavirüs salgınından dolayı evinde olan şarkıcı Aynur Aydın, günlerdir takmadığını söylediği sütyenleriyle bu kez de düet yaptı.

Sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanan isimlerin başında gelen şarkıcı Aynur Aydın, Koronavirüs izolasyonuna dair paylaşımda bulundu. İç çamaşırlarıyla alakalı sık sık paylaşım yapan şarkıcı, karantinada olduğu günlerde bir sütyen paylaşımı daha yaptı.

Geçtiğimiz günlerde "Ben sütyen bile takmıyorum, sizi mi takacağım" diyerek gündeme gelen 34 yaşındaki Aydın, Twitter hesabından "Sütyenlerim büyük ihtimalle beni öldü sanıyorlar" demişti.

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