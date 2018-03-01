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Aynı Aileden 4 Kişi Öldü

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Aynı Aileden 4 Kişi Öldü
Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden biri çocuk 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza bugün saat 19.40 sıralarında Erzurum-Aşkale yolunun Küçükgeçit mevkiinde meydana geldi. Erzurum’dan Giresun’a giden İbrahim Aydın (54) yönetimindeki 28 AH 195 plakalı hafif ticari araç, yol çalışması nedeniyle tek şeritten verilen yolda, karşı yönden gelen, canlı hayvan yüklü 16 CTS 03 plakalı kamyon ile çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücü İbrahim Aydın (54), annesi Ayşe Aydın (72), eşi Gülyeter Aydın (49) ve oğlu Muhammed Aydın (8) olay yerinde hayatını kaybetti, yeni evlenen 23 yaşındaki kızı Kevser Aydın Kara (23) ise ağır yaralandı. Ağır yaralı Kara, olay yerine gelen ambulansla Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sebebiyle olay yerine çok sayıda polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ölen 4 kişinin cesedi Aşkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aydın ailesinin, Erzurum'da cezaevinde tutuklu olan bir yakınlarını ziyaret ettikten sonra memleketi Giresun'a dönmek üzere yola çıktıkları belirtildi.

Kamyon şoförü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

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