Aylin Kontente'den duygusal paylaşım

Aylin Kontante doğum sonrası çok özel paylaşımlarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde ikinci bebekleri Leo'yu kucağına alan Aylin Kontante, doğum sonrası eşi Alper Kul'a ithafen duygusal bir paylaşımda bulundu.

Oğlu Leo'yu da takipçileriyle paylaşan Kontente, paylaşımının altına "Alper, Sen her zaman en zor zamanlarımda en kolay zamanlarımda da beni çok güzel sevdin.. Seninle öğrendiğim en önemli şey, aşkın heyecanlı evresinden sonra; aslolan aşka, köklü sevgiye emek emek nasıl dönüştüğü dönüşebildiği ve büyüdüğü.. Biriyle biz olmak büyümek çoğalmak şu hayatın en büyük mucizelerinden... Bu düşe kalka süreçte sizi ayakta tutan değerler saygı, sadakat, güven, kabul etmek ve sevmek... Seviyorsanız vazgeçmeyin emek vermekten... Aşk emekle asloluyor.. " şeklinde not düştü.