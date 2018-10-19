Aylin Coşkun: "Hemen çocuk doğurmak istiyorum"

'Sinsirella' şarkısıyla çıkış yakalayan 42 yaşındaki şarkıcı Aylin Coşkun, evleneceği tarihi açıkladı.

Basın mensuplarının karşısına çıkan Aylin Coşkun, “Hiç mütevazı olmayacağım, son zamanlarda çıkmış en iyi albüm. İçi dolu dolu. Baştan sona dinleyip herkesin kendine 3-4 tane şarkı bulacağı bir albüm. Hep hepsine tek tek klip çekeceğim” dedi.

AYLİN COŞKUN: “BUNALIMA GİRDİM”

Aylin Coşkun, 14 yıllık birlikteliğini nikahla taçlandıracağını açıkladı. Coşkun: ” 9.9.2019 tarihinde evleniyorum. ‘Kınayı ve düğünü nerede yapacağız’ diye tartışıyoruz. Bu kadar işin içinden nasıl çıkacağım bilmiyorum, bunalıma girdim. Hemen çocuk doğurup kendimi sahneye atmak istiyorum” ifadelerini kullandı.