Aylin Coşkun: "Hemen çocuk doğurmak istiyorum"

Basın mensuplarının karşısına çıkan Aylin Coşkun, “Hiç mütevazı olmayacağım, son zamanlarda çıkmış en iyi albüm. İçi dolu dolu. Baştan sona dinleyip herkesin kendine 3-4 tane şarkı bulacağı bir albüm. Hep hepsine tek tek klip çekeceğim” dedi.
AYLİN COŞKUN: “BUNALIMA GİRDİM”
Aylin Coşkun, 14 yıllık birlikteliğini nikahla taçlandıracağını açıkladı. Coşkun: ” 9.9.2019 tarihinde evleniyorum. ‘Kınayı ve düğünü nerede yapacağız’ diye tartışıyoruz. Bu kadar işin içinden nasıl çıkacağım bilmiyorum, bunalıma girdim. Hemen çocuk doğurup kendimi sahneye atmak istiyorum” ifadelerini kullandı.