Motosiklet yarışçısı Andrea Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez, bir gözlük firmasının reklam yüzü oldu ve kişisel Instagram hesabından paylaştı. Bu video kısa sürede beğeni rekoru kırdı...
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Ayıcığa sarıldı, rekor kırdı!
Motosiklet yarışçısı Andrea Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez, bir gözlük firmasının reklam yüzü oldu ve kişisel Instagram hesabından paylaştı. Bu video kısa sürede beğeni rekoru kırdı
Etiketler: Andrea Iannone, Belen Rodriguez
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