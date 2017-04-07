Ayıcığa sarıldı, rekor kırdı!

Motosiklet yarışçısı Andrea Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez, bir gözlük firmasının reklam yüzü oldu ve kişisel Instagram hesabından paylaştı. Bu video kısa sürede beğeni rekoru kırdı

Motosiklet yarışçısı Andrea Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez, bir gözlük firmasının reklam yüzü oldu ve kişisel Instagram hesabından paylaştı. Bu video kısa sürede beğeni rekoru kırdı...