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AYHAN SİCİMOĞLU, YÜKSEK SESTEN ŞİKAYET ETTİ!

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AYHAN SİCİMOĞLU, YÜKSEK SESTEN ŞİKAYET ETTİ!
Programcı ve müzisyen Ayhan Sicimoğlu, Türkiye’nin en değerli tatil yerlerinden olan Antalya Kalkan Limanı’nda yaşanan gürültü kirliliğine tepki gösterdi.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Sicimoğlu, “Dıptıs taptıs dıptıs taptıs sabaha kadar uyuyamadık” dedi. Paylaşımının mesajında da tepkisini dile getiren Sicimoğlu, "Ülkemizden son manzaralar: yapı çirkinliği, yollarda lağım kokuları üstüne bi de sabah 4 e kadar gürültü kirliliğinin babaannesi artı bunu körükleyen İngiliz turist ve ucuz Avrupalı turist ve de bunlara özenen ülkemiz halkı ve bunlardan para kazanmaya çalışan göçmen insan çorbası. Ugo sabaha kadar çok enteresan bir tez yazmış... Bundan doğan aşırı muhafazakar akım... Şimdi bana beğenmiyorsan çek git diyeceklere peşin cevap: sen çek git ülkeyi rahat bırak..." ifadelerini kullandı.

 

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