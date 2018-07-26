Aydın Doğan'ın sağlık durumu nasıl?

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan bir süredir tedavi görüyordu.

Mart ayında elindeki bütün gazete ve televizyonları satarak medyadan çekilen 82 yaşındaki iş insanı Aydın Doğan, bir rahatsızlıktan dolayı Almanya'da operasyon geçirmişti. Ancak operasyon sonrası enfeksiyon kapmıştı.

Bu enfeskiyon sebebiyle önce Bodrum Amerikan Hastanesi’ne ardından İstanbul’daki Amerikan Hastanesi'ne getirilen Doğan’ın kızları da yanından biran olsun ayrılmıyordu.

DOĞAN’DAN YENİ HABER VAR

Bir haftadır İstanbul Amerikan Hastanesi'nde tedavi gören Aydın Doğan’ın tedavisinin olumlu sonuçlandığı iddia edildi. Doğan’ın bugün taburcu olması bekleniyor.