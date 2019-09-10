Ayrıntular geliyor...
- BIST 101.125
- Altın 277,613
- Dolar 5,7827
- Euro 6,3864
- İstanbul 27 °C
- Ankara 29 °C
- AYDIN DOĞAN'IN LÜKS YATI KAÇIRILDI!
- ERDOĞAN'DAN ABD'YE GÜVENLİ BÖLGE MESAJI!
- BERAT ALBAYRAK'IN YENİ KABİNEDEKİ DURUMU NE?
- İBB'YE GEÇER GEÇMEZ İNDİRİM HAMLESİ GELDİ!
- İSKİ'NİN BAŞINA YENİ İSİM!
- ÜNLÜLERE GÜVEN ENDEKSİ AÇIKLANDI!
- SÜLEYMAN TURAN, HAYATINI KAYBETTİ!
- MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN ABD'YE REST!
- BABACAN, İMAMOĞLU HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU!
- JENNİFER LOPEZ, HAYVAN HAKLARI AKTİVİSTLERİNCE PROTESTO EDİLDİ!
- ERDOĞAN'DAN, İMAMOĞLU'NA DAVET!
- TROLLER'DEN İMAMOĞLU'NA SALDIRI!
- ÖZCAN DENİZ'LE İLGİLİ ŞOK İDDİA!
- YENİ PARTİ, 2020'YE KALMADAN PARTİYİ KURACAĞIZ!
- BİNALİ YILDIRIM, YENİ GÖREVİ NE OLACAK?
AYDIN DOĞAN'IN LÜKS YATI KAÇIRILDI!
Aydın Doğan'ın Bodrum marina'da demirli bulunan lüks yatı kaçırıldı.
Etiketler: Aydın Doğan, Lüks Yat, Kaçırıldı, Son Dakika
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
AYDIN DOĞAN'IN LÜKS YATI KAÇIRILDI!Aydın Doğan'ın Bodrum marina'da demirli bulunan lüks yatı kaçırıldı.
ERDOĞAN'DAN ABD'YE GÜVENLİ BÖLGE MESAJI!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD'den beklentimiz müttefikliğimize yakışır bir biçimde, güvenli bölge çabasında yanımızda olmasıdır" dedi.
BERAT ALBAYRAK'IN YENİ KABİNEDEKİ DURUMU NE?Sözcü yazarı Can Ataklı, bugünkü yazısında Ankara'daki 'kaynağının' kendisini aradığını ve "En az 7 bakanın değişeceğine kesin gözüyle bakılıyor" dediğini aktardı ve "Damat ve 6 bakan gidiyor, Soylu şimdilik beklemede" dedi.
İBB'YE GEÇER GEÇMEZ İNDİRİM HAMLESİ GELDİ!Esenler Otogarı'nın tüm envanteri ile İBB'ye devredilmesinin ardından ilk işi giriş - çıkış ücretlerinde yaşandı. Ücretler, 130 TL’den 80 TL’ye düşürüldü.
İSKİ'NİN BAŞINA YENİ İSİM!İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürlüğü görevine kurumda önemli görevlerde bulunan Raif Mermutlu'yu atadı.
VİDEO GALERİ
- 16:29 - AYDIN DOĞAN'IN LÜKS YATI KAÇIRILDI!
- 13:56 - ERDOĞAN'DAN ABD'YE GÜVENLİ BÖLGE MESAJI!
- 13:15 - BERAT ALBAYRAK'IN YENİ KABİNEDEKİ DURUMU NE?
- 13:06 - İBB'YE GEÇER GEÇMEZ İNDİRİM HAMLESİ GELDİ!
- 12:59 - İSKİ'NİN BAŞINA YENİ İSİM!
- 12:51 - ÜNLÜLERE GÜVEN ENDEKSİ AÇIKLANDI!
- 12:44 - SÜLEYMAN TURAN, HAYATINI KAYBETTİ!
- 12:35 - MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NDAN ABD'YE REST!
- 12:20 - BABACAN, İMAMOĞLU HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU!
- 12:11 - JENNİFER LOPEZ, HAYVAN HAKLARI AKTİVİSTLERİNCE PROTESTO EDİLDİ!
- 12:01 - ERDOĞAN'DAN, İMAMOĞLU'NA DAVET!
- 11:52 - TROLLER'DEN İMAMOĞLU'NA SALDIRI!
- 11:42 - ÖZCAN DENİZ'LE İLGİLİ ŞOK İDDİA!
- 11:27 - YENİ PARTİ, 2020'YE KALMADAN PARTİYİ KURACAĞIZ!
- 11:17 - BİNALİ YILDIRIM, YENİ GÖREVİ NE OLACAK?
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim