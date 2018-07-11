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Aydın Doğan'ın Cem Küçük'e açtığı davada flaş gelişme!

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Aydın Doğan'ın Cem Küçük'e açtığı davada flaş gelişme!
Aydın Doğan, Cem Küçük'e ilişkin, kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açmıştı.

Doğan Medya’nın eski sahibi Aydın Doğan köşe yazarı Cem Küçük’e ilişkin, kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle açtığı 100 bin liralık manevi tazminat davasını geri çekti.

Sözcü’nün haberine göre, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde davanın görülmesine devam ederken Aydın Doğan, 14 Mayıs’ta avukatları aracılığıyla mahkemeye dilekçe sunarak davayı geri aldığını bildirdi.

Cem Küçük’ün avukatı da 18 Haziran’da davacının davasını geri çekmesine ilişkin muvafatlarının olduğunu dilekçeyle bildirdi. Bugün yapılan duruşmada mahkeme, davacının davasını geri alması nedeniyle davada karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Ne olmuştu?
Köşe yazarı Cem Küçük, 7 ve 9 Nisan 2015 tarihinde Yenişafak’taki köşesinde Aydın Doğan’ı eleştiren yazılar kaleme aldı. Küçük, “İhanetin net görüntüsü ve bavullarla taşınan paralar” başlıklı yazılarında Aydın Doğan’ı ve sahibi olduğu medya grubundaki gazetecileri DHKP/C’yi himaye etmekle suçlamıştı.

Söz konusu yazılar üzerine harekete geçen Aydın Doğan’ın avukatları, Küçük’ün  müvekilleri hakkında sürekli gerçek dışı ve karalayıcı yazılar yazdığını iddia ederek, kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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