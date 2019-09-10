AYDIN DOĞAN'DAN BANKA HAMLESİ!

Medyafaresi.com'un haberine göre; Doğan Şirketler Grubu Holding yatırım bankacılığı alanının doğru fırsat çıkması halinde baktığı sektörlerden biri olduğunu ancak bu konuda henüz kesinleşmiş bir kararın olmadığını açıkladı. Grup 1994 yılında Dışbank'ı satın almış ardından bankayı 11 yıl sonra Fortis'e satmıştı. Konuyla ilgili Doğan Şirketler Grubu Holding KAP’a açıklamalarda bulundu. Şirket henüz kesinleşmiş bir kararın olmadığını belirtti.
Şirket KAP’a yaptığı açıklamada, şirketin mevcut bir yatırım bankasını satın alacağı veya yatırım bankacılığı lisansı için başvuru yapacağı yönünde çıkan haberlere işaret ederek, "Yatırım bankacılığı … doğru fırsat çıkması halinde baktığımız sektörlerden biri olup, bu konuda henüz kesinleşmiş bir kararımız bulunmamaktadır" dedi.
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Medyafaresi.com'un haberine göre; Doğan Şirketler Grubu Holding yatırım bankacılığı alanının doğru fırsat çıkması halinde baktığı sektörlerden biri olduğunu ancak bu konuda henüz kesinleşmiş bir kararın olmadığını açıkladı. Grup 1994 yılında Dışbank'ı satın almış ardından bankayı 11 yıl sonra Fortis'e satmıştı. Konuyla ilgili Doğan Şirketler Grubu Holding KAP’a açıklamalarda bulundu. Şirket henüz kesinleşmiş bir kararın olmadığını belirtti.
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