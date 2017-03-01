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Aydın Doğan'a zorla getirilme kararı

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Aydın Doğan'a zorla getirilme kararı
Petrol Ofisi davasında işadamı Aydın Doğan hakkında zorla getirilme kararı verildi.

 Petrol Ofisinde örgütlü şekilde akaryakıt kaçakçılığı yapıldığı iddiasına ilişkin iş adamları Aydın Doğan ile Ersin Özince'nin de aralarında bulunduğu 47 sanığın yargılandığı davada, Doğan hakkında bir sonraki duruşmaya zorla getirilme kararı çıkarıldı.

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