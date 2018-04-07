Aydın Doğan Veda Etti

Aydın Doğan'ın yanında kızları, Aydın Doğan Vakfı ve Doğan Online Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Doğan Holding Yönetim Kurulu üy

Aydın Doğan ilk olarak Posta Gazetesi, Fanatik Gazetesi ve Medyanet'in bulunduğu Trump Towers'a gitti.

ÇALIŞANLAR ALKIŞLARLA KARŞILADI

Aydın Doğan, çalışanlar tarafından Trump Towers girişinde alkışlarla karşılandı.

Aydın Doğan kendisini dışarıda bekleyen çalışanlara sarılarak tek tek tokalaştı. Dışarıdaki karşılama töreninin ardından Aydın Doğan , Posta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rıfat Ababay, Fanatik Gazetesi Genel Yayın yönetmeni Necil Ülgen ve gazete çalışanlarıyla sohbet etti. Aydın Doğan kısa bir konuşma yaptı.

"Bu meslekte 40 yıl gazete sahipliği yapan tek kişi herhalde tek kişi benim" diyen Aydın Doğan, "Yoruldum. Gönlümüzle, kendi rızamızla, hiç bir baskı altında kalmadan sizlerden ayrılıyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından Aydın Doğan çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



İKİNCİ DURAĞI HÜRRİYET GAZETESİ OLDU



Aydın Doğan daha sonra Doğan Haber Ajansı, Hürriyet Gazetesi ve Hürriyet Daily News'in bulunduğu Bağcılar'daki Hürriyet Dünyası binasına geçti. Aydın Doğan çalışanlar tarafından karşılandı.

Burada düzenlenen törende Aydın Doğan Vakfı ve Doğan Online Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı, Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Doğan Holding Yönetim Kurulu üyesi Vuslat Doğan Sabancı ve Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ da yer aldı. Törende konuşan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila "İş ve medya sektörünün iki köklü ailesinin aldığı bu kararın her iki aileye ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Ertuğrul Özkök, "Aydın bey, adalet ve merhamet arasında hep o dengeleri çok hassas bir şekilde kuran patron olarak bize hergün dersler verdi" diye konuştu. Veda töreninde Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Çağlar Göğüş ve gazetenin yazarları Sedat Ergin, Doğan Hızlan ve Ahmet Hakan da konuştu.



"GEMİYİ BATIRMAMAK İÇİN ÇOK ÇİLE ÇEKTİM"

Aydın Doğan ise konuşmasına kuruma emeği geçen herkese teşekkür ederek başladı. Aydın Doğan, Demirören ailesiyle önümüzdeki günlerde biraraya gelerek devir töreni gerçekleştirileceğini kaydetti.

Aydın Doğan, "40 yılda dalgalarla boğuştum, gemiyi batırmamak için çok çile çektim. Gemiyi limana salimen getirmek için uğraştım ve gemi, Türk basınının amiral gemisi olarak salimen limana ulaşmıştı. Hürriyet'ten ayrılırken üzülüyorum ama onurlu bir şekilde gelenlerin de devam ettirmesini diliyorum" dedi.

Bütün çalışanlara teşekkür eden Aydın Doğan, hakkını helal ettiğini belirterek helallik istedi. Aydın Doğan çalışanların alkışları arasında Hürriyet gazetesi binasından ayrılarak Kanal D ve CNN Türk'ün bulunduğu Doğan Medya Center'e geçti.

Buradaki törende de konuşan Aydın Doğan , "Arkadaşlar, bu arkamdaki tabloda 'biz sizi çok sevdik' diye yazıyorsunuz. İnanın ben sizi daha çok sevdim. Çok candan, çok içten sevdim" dedi.

Aydın Doğan son olarak Hürriyet binası önünde çalışanlarla toplu fotoğraf çektirdi.