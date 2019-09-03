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AYDIN DOĞAN, SHOW TV'Yİ Mİ ALIYOR?

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AYDIN DOĞAN, SHOW TV'Yİ Mİ ALIYOR?
Medya Kulislerine bomba gibi bir haber düştü. Doğan ailesi, medyaya yeniden mi dönüyor?

MedyaRadar.com'un haberine göre; Türk Medya tarihinin uzun bir döneminde Doğan ailesinin izi var. Milliyet, Hürriyet, Posta, Fanatik, Radikal, Gözcü, Vatan, Kanal D, Euro D, CNN TÜRK, Dream TV, Dream Türk, Star TV, Euro Star, TNT, Teve2, Radyo D, Radyo Foreks, Slow Türk ve CNN Türk Radyo, özetle koca bir medya imparatorluğuna hükmetti Doğan ailesi. Bu hükümdarlık, 2018’deki dev satışla sona erdi ve Aydın Doğan ile kızları elindeki medya kuruluşlarını Demirören Medya’ya sattı.
Bu dev el değiştirme kamuoyunda şaşkınlık yarattı. Tüm varlıkların bir anda elden çıkarılması da ilginçti, satış koşulları da üzerinde anlaşılan fiyat da. Doğan ailesi, birden bire medyadan elini ayağını çekmeye, bir geleneği devretmeye karar vermişti. Bir aile, 1997’den beri adıyla anılan gazete ve televizyonlardan vazgeçiyor, Aydın Doğan’ın kızları, içinde büyüdüğü, üzerinde uzmanlaştığı medya sektöründen elini ayağını çekiyordu.
"MEDYADAN ÇIKTIK GÜCÜMÜZÜ KAYBETTİK"
Medyaradar’a ulaşan kulislere göre tüm bunlara anlam vermekte zorlanan sadece biz değiliz, Doğan ailesi de hala anlam verebilmiş değil. Öyle ki pişmanlık da baş göstermiş durumda. İddialara göre Vuslat Doğan Sabancı, “İşimiz medya, medyadan çıktık ve gücümüzü kaybettik, adeta asansör boşluğuna düştük. Anladığımız iş kolu medya ve alanımıza dönmemiz gerekiyor” görüşünü dillendiriyor.
DOĞAN AİLESİ CİNER GRUBUNA MI ADAY?
Yine kulislere göre Aydın Doğan’ın kızları, medyaya geri dönmek için babalarını ikna etmeye çalışıyor. Show TV’yi almak için babalarını ikna edebilirlerse HaberTürk için de harekete geçecekler. 

 

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