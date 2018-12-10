Aydın Doğan sattığı kanallar ve gazetelerin parasıyla bakın ne aldı?

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, bugünkü köşesinde, Aydın Doğan hakkında dikkat çeken bir bilgi verdi.

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Doğan Medya Grubu'nu, 916 milyon dolara Demirören Holding'e satmıştı.

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt ise, bugünkü köşesinde, Aydın Doğan'ın elde ettiği parayla yurt dışında yatırım yaptığını ifade etti. "Yıllar önce Londra'da bir otel satın alan Aydın Bey, yeni yatırımında da tercihini aynı şehirden yana kullanmış" diyen Cankurt, Londra'nın en popüler semtlerinden birisinde Doğan'ın 8 katlı bir bina aldığını ifade etti.

Bülent Cankurt, "Aydın Bey'in Mayfair Berkeley Caddesi'ndeki binasının en alt katında, şehrin en popüler mekanlarından biri olan Park Chinois var. Binanın iki katında hizmet veren bu ünlü restoran, geçen ay itibariyle Aydın Bey'in kiracısı olmuş durumda" diye belirtti.

Bülent Cankurt'un yazısı şu şekilde:

"Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, bünyesinde Hürriyet ve Posta gazeteleri ile CNN Türk ve Kanal D gibi televizyon kanallarının da bulunduğu Doğan Medya Grubu'nu, 916 milyon dolara Demirören Holding'e satmıştı. Eski medya patronunun bu satıştan elde ettiği gelirin bir kısmıyla yurt dışında yatırım yaptığını öğrendim.

Yıllar önce Londra'da bir otel satın alan Aydın Bey, yeni yatırımında da tercihini aynı şehirden yana kullanmış.

Londra'nın en popüler semtlerinden biri olan Mayfair'de 46 milyon Sterlin'e (Bugünkü kurla yaklaşık 313 milyon lira) sekiz katlı bir bina satın almış.

ÜNLÜ RESTORAN KİRACISI OLDU

Aydın Bey'in Mayfair Berkeley Caddesi'ndeki binasının en alt katında, şehrin en popüler mekanlarından biri olan Park Chinois var. Binanın iki katında hizmet veren bu ünlü restoran, geçen ay itibariyle Aydın Bey'in kiracısı olmuş durumda. Medyadan elini çeken Aydın Doğan, anlaşılan gayrimenkul yatırımcılığına yoğunlaşacak."