Aydilge, Demet Akalın'a saydırdı!

Şarkıcı Aydilge, Demet Akalın-Aleyna Tilki sürtüşmesinin reklam amaçlı olduğunu söyledi.

Şarkıcı Aydilge, verdiği bir röportajda son günlerde sıklıkla medyada yer bulan Demet Akalın-Aleyna Tilki polemiğinin inandırıcı olmadığını söyleyip ekledi: "Danışıklı dövüş. Daha önce de Demet Akalın ile Hande Yener kavga etmiş sonra da birlikte reklam filminde rol almışlardı..."

Aydilge, Demet Akalın ve Aleyna Tilki’ye yönelik şaşırtıcı bir iddiada bulundu. Müzik dünyasının ilginç figürlerinden biri olan Aydilge, video ‘tık rekorları’ ve Demet Akalın-Aleyna Tilki polemiğiyle ilgili konuştu.

Milyonluk tıkları, “Bu büyük bir sahtekârlık” diye yorumlayan şarkıcı, Akalın-Tilki polemiği için de “O kavgaların danışıklı olduğunu düşünüyorum. Demet ve Hande Yener önce kavga etmiş, sonra reklamda oynamışlardı” dedi.