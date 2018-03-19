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AYBABA'YA AĞIR CEZA

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AYBABA'YA AĞIR CEZA
Spor yorumcusu Adnan M. Aybaba hakkında (54) hileli iflas suçlaması ile dava açıldı. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Aybaba, iflas erteleme sürecindeki şirketinin hesabından 49 milyon 427 bin 116 lirayı kendi kişisel hesabına aktarmakla su

Adnan Aybaba’nın adına kayıtlı görünen Rode Petrol Kimya Depolama ve Lojistik San. Tic. Ltd. Şrk. mali sıkıntıya girince 3 yıl önce iflas erteleme istedi.Adnan Aybaba’ya ‘hileli iflas’ davası
Mahkeme şirkete yönelik tedbir kararı verdi, kayyum atadı. Tedbir kararı ile birlikte şirket hacizlere karşı da korumaya alınmış oldu. İflas davası devam ederken Aybaba, şirket kasasındaki 1 milyon 738 bin 507 lira ve bankadaki hesapta bulunan 47 milyon 688 bin 608 lirayı kendi kişisel hesabına aktardı. Mahkeme bu durumu tespit edince, şirket hakkında 12 Kasım 2015’te iflas kararı verdi.

HİLELİ İFLAS SUÇLAMASI
Mahkeme iflas kararı ile birlikte Aybaba hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunma kararı verdi. Mahkeme kararında, Aybaba hakkında ‘hileli iflas’ maddesinden suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı. Mahkemenin ihbarı sonrası savcılık soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Aybaba, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Aybaba, söz konusu paranın transferini engelleyen bir tedbir kararının olmadığını aktardı.

AYBABA: KENDİ PARAMDI
Savcılık yürüttüğü soruşturma sonrası Aybaba hakkında 3 yıldan 8 yıla hapis istemi ile dava açtı. Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son celsesi geçen ay yapıldı. Anılan duruşmada savunma yapan Aybaba, transfer ettiği paranın kendi parası olduğunu söyledi. Aybaba, anılan parayı EPDK’ya teminat vermek için hesabına transfer ettiğini öne sürdü. Mahkeme bir sonraki celse için mayıs ayına gün verdi.

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