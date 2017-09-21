Alevler, midibüsün yanındaki 2 otobüs ile 1 midibüse daha sıçradı. Yangın, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
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Ayazağa'da büyük yangın!
Ayazağa'da bir otoparkta park halindeki servis midibüsünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
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- 10:33 - TSK Kuzey Irak'taki PKK kamplarına bomba yağdırdı
- 10:32 - 32 ilde FETÖ operasyonu: 125 kişiye yakalama kararı
- 10:30 - Galatasaray'dan Alper Potuk bombası
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