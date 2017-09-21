Ayazağa'da büyük yangın!

Ayazağa'da bir otoparkta park halindeki servis midibüsünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Alevler, midibüsün yanındaki 2 otobüs ile 1 midibüse daha sıçradı. Yangın, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.