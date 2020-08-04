  • BIST 1.087
  • Altın 443,121
  • Dolar 6,9578
  • Euro 8,1594
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKABakan Koca açıkladı Kurban Bayramı'nda kısıtlamalar olacak mı?

Ayasofya'da Taliban bayrağıyla propaganda şovu Afganistan'ı kızdırdı

»
Ayasofya'da Taliban bayrağıyla propaganda şovu Afganistan'ı kızdırdı
Ayasofya’da ve İran’da bir parkta Taliban bayrağı açılmasının ardından Afganistan Dışişleri Bakanlığı’ndan Ankara ve Tahran’a örgütün propaganda yapılmasını önlemek için gerekli tedbirleri alma çağrısı yapıldı.

Tolo News’un aktardığına göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Goran Hivan, Taliban destekçilerinin Türkiye ve İran’daki eylemlerine son verilmesi ve propagandanın önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Olanların Afganistan’daki barış sürecine engel olduğunu belirten Hivan, “Afganistan yönetimi de halkı da barış sürecini destekliyor. Süreç onlar tarafından da desteklenmeli, ayrıca bu ülkelerde gerçekleşen, sürece zarar verebilecek eylemlerden kurtulmalılar” ifadelerini kullandı.

Ayasofya’da bir grubun Taliban bayrağı açarak tekbir getirdiği görülmüştü. İran’da bir parkta da bir grup tarafından Taliban bayrağı açılmıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yazisinda 'Fahişe' sözünü kullanan Dilipak'a tepki!31 Temmuz 2020 Cuma 07:00
  • Bakan Koca açıkladı Kurban Bayramı'nda kısıtlamalar olacak mı?29 Temmuz 2020 Çarşamba 20:00
  • Kurban Bayramı'nda yasak!29 Temmuz 2020 Çarşamba 19:23
  • Yargıtay’dan mesaide uyuyanlara kötü haber29 Temmuz 2020 Çarşamba 19:16
  • Türkiye de kadınlara neler oluyor?29 Temmuz 2020 Çarşamba 18:20
  • Muharrem İnce: "Meclis özgürlüklerin fişini çekti"29 Temmuz 2020 Çarşamba 16:00
  • Almanya’dan kritik corona virüsü açıklaması!29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:57
  • Kamu çalışanlarına WhatsApp yasağı getirildi!29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:30
  • RTÜK başkanı Ebubekir Şahin'in ailesi koronaya yakalandı!29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:28
  • 'Sosyal medya' düzenlemesi yasalaştı: Yeni yasa neler getiriyor?29 Temmuz 2020 Çarşamba 15:08
    • FOTO GALERİ
    • Üstüme Çok Geliyorlar
    • Hayatımda Cinsellik Yok
    • Güzelliğimi Spora Borçluyum
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim