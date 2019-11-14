  • BIST 103.449
  • Altın 272,019
  • Dolar 5,7605
  • Euro 6,3359
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAERDOĞAN: SÖZLER TUTULMADI BARIŞ PINARI HAREKÂTI DEVAM EDECEK!

AYASOFYA'DA ÇIPLAK POZ VEREN MANKEN HAKKINDA YENİ GELİŞME!

»
AYASOFYA'DA ÇIPLAK POZ VEREN MANKEN HAKKINDA YENİ GELİŞME!
2018 yılında Türkiye'ye gelen ve Ayasofya, Kapadokya, Eminönü ile Boğaz'da çekilen çıplak fotoğrafları nedeniyle bazı vatandaşlar Belçikalı manken Marisa Papen hakkında savcılığa şikayette bulunmuştu.

Ayasofya Müzesi'nde tesettüre girip çarşafını kaldırarak ve Kapadokya'da da Türk bayrağının üzerine yatarak çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen hakkında "Hayasızca haraketlerde bulunmak" ve "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldı.

2018 yılında Türkiye'ye gelen ve Ayasofya, Kapadokya, Eminönü ile Boğaz'da çekilen çıplak fotoğrafları nedeniyle bazı vatandaşlar Belçikalı manken Marisa Papen hakkında savcılığa şikayette bulunmuştu.

MARİSA PAPEN HAKKINDA SORUŞTURMA

Bunun üzerine Marisa Papen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu, "Hayasızca haraketlerde bulunmak" ve "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturmada, Marisa Papen'in kimlik bilgilerinin tespiti istendi. Kimlik bilgilerinin tespitinin ardından Papen'in ifadesinin alınması için işlemler başlatılacağı, gerekirse hakkında yakalama kararı çıkarılabileceği öğrenildi.

Gittiği her ülkede tutuklandı! Ünlü manken Türkiye'yi çırılçıplak dolaştıGittiği her ülkede tutuklandı! Ünlü manken Türkiye'yi çırılçıplak dolaştı

KUDÜS VE MISIR'DA TUTUKLANMIŞTI

Kudüs'te ve Mısır'da kutsal sayılan topraklarda verdiği pozlardan ötürü tutuklanmış ve sonra para cezasıyla serbest kalan Papen, 2018'de Türkiye'ye gelerek Ayasofya'da tesettüre girip çarşafını kaldırarak çıplak poz vermiş ve Kapadokya'da da Türk bayrağının üstüne yatmıştı. Papen'in bu fotoğrafları büyük tepkilere neden olmuştu.

Etiketler: , , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ŞEVVAL SAM’A SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ!14 Kasım 2019 Perşembe 14:36
  • TATSIZ GECCE... SEÇKİN PİRİLER VE MERAL KAPLAN PİŞTİ OLDU!14 Kasım 2019 Perşembe 14:22
  • ŞEYMA SUBAŞI: EVET SUTYENİMİN DANTELİ GÖZÜKÜYOR EVET BİLEREK VERDİM BU POZU!14 Kasım 2019 Perşembe 14:05
  • HAZİNE VAR DİYE 12 BİN YILLIK GÖLÜ KURUTTULAR!14 Kasım 2019 Perşembe 13:24
  • JESSİCA MAY'DEN SPORTİF POZLAR14 Kasım 2019 Perşembe 12:56
  • İREM DERİCİ IVANA SERT'TEN İNTİKAMINI ALDI!14 Kasım 2019 Perşembe 12:34
  • MİNE TUGAY'IN BİKİNİLİ FOTOĞRAFI OLAY OLDU!14 Kasım 2019 Perşembe 12:30
  • SELİN ŞEKERCİ'DEN 16 YAŞ PAYLAŞIMI!14 Kasım 2019 Perşembe 12:23
  • KİM KARDASHİAN, GÖĞÜS BANTLARI SATMAYA BAŞLAYACAK!14 Kasım 2019 Perşembe 12:11
  • DİLAN ÇİÇEK DENİZ’DEN CESUR PAYLAŞIM14 Kasım 2019 Perşembe 12:04
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim