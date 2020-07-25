Ayasofya kararı sonrası Selanik'te skandal görüntüler

Gelen son dakika haberine göre; Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı kılınması, Yunanistan’da tepkiyle karşılandı. Selanik kentinde, aşırı sağcı bir grup Türk bayrakları yaktı.Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ayasofya ile ilgili TV'de küstah açık

-i Kebir -i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasını protesto eden aşırı sağcı bir grup Türk bayrakları yaktı. Yunanistan ’ın Selanik kentinde, Ayasofya -i Kebir Cami -i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasını protesto eden aşırı sağcı bir grup Türk bayrakları yaktı.

Selanik metropoliti Anthimos’un çağrısı üzerine, dün akşam saatlerinde Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesine tepki olarak özel ayin düzenlenen Selanik’teki Agia Sofia kilisesinin avlusunda toplanan “Kutsal Bölük” isimli aşırı sağcı örgüt üyesi göstericiler, Türk bayrağını ateşe verdi.

Konsolosluğun önünde slogan atmaya devam eden ve Yunan milli marşını söyleyen göstericiler burada bir Türk bayrağı daha yaktı.

Öte yandan, başkent Atina’da ve ülkenin birçok yerinde de Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini protesto amaçlı gösteriler düzenlendi.

Selanik ve Patras’taki kiliselerde, Bizans ve Yunan bayrakları eşliğinde gerçekleştirilen özel ayinlerde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin "kurtarılması" için Meryem Ana’ya dua edildi.

Başkent Atina’da akşam saatlerinde Atina Metropol Kilisesi'nde düzenlenecek özel ayinde ise Yunanistan Başpiskoposu İeronimos tarafından Bizans döneminden kalma Meryem Ana’ya ithaf edilen İstanbul ile ilgili şükran ilahileri okundu.

Yunan televizyon kanalları, Ayasofya Meydanı'ndan yaptıkları canlı bağlantılarda, "Hristiyanlar için kara gün", "Erdoğan dediğini yaptı" şeklinde yorumlarda bulundu.

Televizyon kanalları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cami içerisinde namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okumasını da ekranlarına canlı olarak aktardı. kanalları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ıniçerisindeöncesinde Kur'an-ı Kerim okumasını da ekranlarına canlı olarak aktardı.

’ın Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, "Türkiye’nin Ayasofya'yı camiye dönüştürme ının doğrudan Yunanların tarihsel belleğini kışkırtmaya yönelik" olduğunu ileri sürerek, Papa Franciscus'u Ayasofya tartışmasında uluslararası ağırlığını koymaya çağırmıştı. Ayasofya ’nın camiye dönüştürülmesine ilk tepki gösteren ülkelerden Yunanistan ’ın Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, "Türkiye’nin Ayasofya'yı camiye dönüştürme karar ının doğrudan Yunanların tarihsel belleğini kışkırtmaya yönelik" olduğunu ileri sürerek, Papa Franciscus'u Ayasofya tartışmasında uluslararası ağırlığını koymaya çağırmıştı.

Yunan hükümeti, kararı, "medeni dünyaya bir provokasyon" olarak tanımlamıştı.

Yunanistan Kültür ı Lina Mendoni, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milliyetçilik yaptığını ve ülkesini 6 asır geriye götürdüğünü" ileri sürmüştü. Kültür Bakan ı Lina Mendoni, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milliyetçilik yaptığını ve ülkesiniasır geriye götürdüğünü" ileri sürmüştü.

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da Ayasofya’nın tekrar camiye dönüştürülme kararını, "UNESCO’ya karşı bir meydan okuma" olarak değerlendirmişti.

Yunanistan kilisesinin lideri Atina Başpiskoposu İeronimos ise Ayasofya konusundaki gelişmelerin bir oyundan ibaret olduğunu ve Türkiye’nin Ayasofya'yı cami olarak ibadete açmaya cesaret edemeyeceğini iddia etmişti.



Yunanistan Baş cuma ıyla birlikte ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile ilgili 'de küstah açıklamalarda bulundu.Miçotakis, "Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir" ifadelerini kullanırken Türkiye'yi 'baş belası' olarak nitelendirerek skandal sözler sarfetti. kilisesinin lideri Atina Başpiskoposu İeronimos isekonusundaki gelişmelerin bir oyundan ibaret olduğunu ve Türkiye’nin Ayasofya'yıolarak ibadete açmaya cesaret edemeyeceğini iddia etmişti.Yunanistan Baş bakan ı Miçotakis, bugün kılınan namaz ıyla birlikte ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile ilgili TV 'de küstah açıklamalarda bulundu.Miçotakis, "Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir" ifadelerini kullanırken Türkiye'yi 'baş belası' olarak nitelendirerek skandal sözler sarfetti.

Yunanistan Baş Temmuz 2019 tarihinde, yedi yıllık askeri cuntanın çöküşünün ve demokratik yönetime dönüşün 46. yıl dönümü ında konuştu. 'ın haberine göre, 86 yıl sonra ilk kez kılınan cuma ıyla birlikte bugün resmen ibadete açılan 'ya ilişkin de değerlendirmelerde bulanan Miçotakis, "Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir" ifadelerini kullanırken Türkiye'yi 'baş belası' olarak nitelendirerek skandal sözler sarfetti. Baş bakan ı Kiryakos Miçotakis, ülkede 242019 tarihinde, yedi yıllık askeri cuntanın çöküşünün ve demokratik yönetime dönüşün 46. yıl dönümü program ında konuştu. Reuters 'ın haberine göre, 86 yıl sonra ilk kez kılınan namaz ıyla birlikte bugün resmen ibadete açılan Ayasofya 'ya ilişkin de değerlendirmelerde bulanan Miçotakis, "Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir" ifadelerini kullanırken Türkiye'yi 'baş belası' olarak nitelendirerek skandal sözler sarfetti.

Türkiye'den Yunanistan'a çok sert tepki! Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına tepki gösterme bahanesiyle İslam’a ve Türkiye’ye karşı düşmanlığını bir kez daha ortaya koymuştur.



İşte o açıklama:



Yunanistan, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına tepki gösterme bahanesiyle İslam’a ve Türkiye’ye karşı düşmanlığını bir kez daha ortaya koymuştur. Yunan Hükümetinin ve Parlamento üyelerinin hasmane beyanatlarla halkı kışkırtmalarını ve şanlı bayrağımızın Selanik’te yakılmasına alenen izin verilmesini şiddetle kınıyoruz.



Ayasofya’da yeniden secdeyi içlerine sindiremeyen Avrupa’nın şımarık çocukları yine hezeyana kapılmıştır. Tarihten gereken dersi almamış bu ırkçı kafaların, şanlı Bayrağımıza saygısızlık yapanların Ege’deki akıbetini iyi hatırlamaları gerekir. Yunanistan, 567 yıldır uyanamadığı Bizans rüyasından artık uyanmalı ve bunun ezikliğinden kurtulmalıdır.





