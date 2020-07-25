  • BIST 119.202
  • Altın 418,635
  • Dolar 6,8450
  • Euro 7,9603
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAKınalıada'da yangın

Ayasofya kararı sonrası Selanik'te skandal görüntüler

»
Ayasofya kararı sonrası Selanik'te skandal görüntüler
Gelen son dakika haberine göre; Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazı kılınması, Yunanistan’da tepkiyle karşılandı. Selanik kentinde, aşırı sağcı bir grup Türk bayrakları yaktı.Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ayasofya ile ilgili TV'de küstah açık
Son dakika...Yunanistan'da rezalet! Ayasofya kararı sonrası Selanik'te skandal görüntü
Yunanistan’ın Selanik kentinde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasını protesto eden aşırı sağcı bir grup Türk bayrakları yaktı.
Son dakika...Yunanistan'da rezalet! Ayasofya kararı sonrası Selanik'te skandal görüntü

Selanik metropoliti Anthimos’un çağrısı üzerine, dün akşam saatlerinde Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesine tepki olarak özel ayin düzenlenen Selanik’teki Agia Sofia kilisesinin avlusunda toplanan “Kutsal Bölük” isimli aşırı sağcı örgüt üyesi göstericiler, Türk bayrağını ateşe verdi.

 
Son dakika...Yunanistan'da rezalet! Ayasofya kararı sonrası Selanik'te skandal görüntü

Daha sonra, "vatan, millet ve ortodoksluk için" yazılı pankartlar eşliğinde Türkiye karşıtı sloganlar atarak Selanik'teki Türk Konsolosluğuna doğru yürüyüşe geçen grup, konsolosluğun çevresinde güvenlik önlemleri alan emniyet güçlerince durduruldu.

Son dakika...Yunanistan'da rezalet! Ayasofya kararı sonrası Selanik'te skandal görüntü

Konsolosluğun önünde slogan atmaya devam eden ve Yunan milli marşını söyleyen göstericiler burada bir Türk bayrağı daha yaktı.

Son dakika...Yunanistan'da rezalet! Ayasofya kararı sonrası Selanik'te skandal görüntü

Öte yandan, başkent Atina’da ve ülkenin birçok yerinde de Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini protesto amaçlı gösteriler düzenlendi.

Son dakika...Yunanistan'da rezalet! Ayasofya kararı sonrası Selanik'te skandal görüntü
Ayasofya'da cuma namazı kılınırken tüm kiliselerde matem çanları çaldı, özel ayinler düzenlendi ve bayraklar yarıya indirildi.
Son dakika...Yunanistan'da rezalet! Ayasofya kararı sonrası Selanik'te skandal görüntü

Selanik ve Patras’taki kiliselerde, Bizans ve Yunan bayrakları eşliğinde gerçekleştirilen özel ayinlerde, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin "kurtarılması" için Meryem Ana’ya dua edildi.

Son dakika...Yunanistan'da rezalet! Ayasofya kararı sonrası Selanik'te skandal görüntü

Başkent Atina’da akşam saatlerinde Atina Metropol Kilisesi'nde düzenlenecek özel ayinde ise Yunanistan Başpiskoposu İeronimos tarafından Bizans döneminden kalma Meryem Ana’ya ithaf edilen İstanbul ile ilgili şükran ilahileri okundu.

Son dakika...Yunanistan'da rezalet! Ayasofya kararı sonrası Selanik'te skandal görüntü

Yunan televizyon kanalları, Ayasofya Meydanı'ndan yaptıkları canlı bağlantılarda, "Hristiyanlar için kara gün", "Erdoğan dediğini yaptı" şeklinde yorumlarda bulundu.

Son dakika...Yunanistan'da rezalet! Ayasofya kararı sonrası Selanik'te skandal görüntü
Televizyon kanalları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cami içerisinde namaz öncesinde Kur'an-ı Kerim okumasını da ekranlarına canlı olarak aktardı.
Son dakika...Yunanistan'da rezalet! Ayasofya kararı sonrası Selanik'te skandal görüntü
Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesine ilk tepki gösteren ülkelerden Yunanistan’ın Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, "Türkiye’nin Ayasofya'yı camiye dönüştürme kararının doğrudan Yunanların tarihsel belleğini kışkırtmaya yönelik" olduğunu ileri sürerek, Papa Franciscus'u Ayasofya tartışmasında uluslararası ağırlığını koymaya çağırmıştı.
Son dakika...Yunanistan'da rezalet! Ayasofya kararı sonrası Selanik'te skandal görüntü

Yunan hükümeti, kararı, "medeni dünyaya bir provokasyon" olarak tanımlamıştı.

Son dakika...Yunanistan'da rezalet! Ayasofya kararı sonrası Selanik'te skandal görüntü
Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milliyetçilik yaptığını ve ülkesini 6 asır geriye götürdüğünü" ileri sürmüştü.
Son dakika...Yunanistan'da rezalet! Ayasofya kararı sonrası Selanik'te skandal görüntü

Dışişleri Bakanı Nikos Dendias da Ayasofya’nın tekrar camiye dönüştürülme kararını, "UNESCO’ya karşı bir meydan okuma" olarak değerlendirmişti.

Son dakika...Yunanistan'da rezalet! Ayasofya kararı sonrası Selanik'te skandal görüntü
Yunanistan kilisesinin lideri Atina Başpiskoposu İeronimos ise Ayasofya konusundaki gelişmelerin bir oyundan ibaret olduğunu ve Türkiye’nin Ayasofya'yı cami olarak ibadete açmaya cesaret edemeyeceğini iddia etmişti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, bugün kılınan cuma namazıyla birlikte ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile ilgili TV'de küstah açıklamalarda bulundu.Miçotakis, "Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir" ifadelerini kullanırken Türkiye'yi 'baş belası' olarak nitelendirerek skandal sözler sarfetti.
Son dakika...Yunanistan'da rezalet! Ayasofya kararı sonrası Selanik'te skandal görüntü
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkede 24 Temmuz 2019 tarihinde, yedi yıllık askeri cuntanın çöküşünün ve demokratik yönetime dönüşün 46. yıl dönümü programında konuştu. Reuters'ın haberine göre, 86 yıl sonra ilk kez kılınan cuma namazıyla birlikte bugün resmen ibadete açılan Ayasofya'ya ilişkin de değerlendirmelerde bulanan Miçotakis, "Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir" ifadelerini kullanırken Türkiye'yi 'baş belası' olarak nitelendirerek skandal sözler sarfetti.
Türkiye'den Yunanistan'a çok sert tepki!
Son dakika...Yunanistan'da rezalet! Ayasofya kararı sonrası Selanik'te skandal görüntü

Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına tepki gösterme bahanesiyle İslam’a ve Türkiye’ye karşı düşmanlığını bir kez daha ortaya koymuştur.

İşte o açıklama:

Yunanistan, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına tepki gösterme bahanesiyle İslam’a ve Türkiye’ye karşı düşmanlığını bir kez daha ortaya koymuştur. Yunan Hükümetinin ve Parlamento üyelerinin hasmane beyanatlarla halkı kışkırtmalarını ve şanlı bayrağımızın Selanik’te yakılmasına alenen izin verilmesini şiddetle kınıyoruz.

Ayasofya’da yeniden secdeyi içlerine sindiremeyen Avrupa’nın şımarık çocukları yine hezeyana kapılmıştır. Tarihten gereken dersi almamış bu ırkçı kafaların, şanlı Bayrağımıza saygısızlık yapanların Ege’deki akıbetini iyi hatırlamaları gerekir. Yunanistan, 567 yıldır uyanamadığı Bizans rüyasından artık uyanmalı ve bunun ezikliğinden kurtulmalıdır.


 

Son dakika...Yunanistan'da rezalet! Ayasofya kararı sonrası Selanik'te skandal görüntü

Ülkesindeki Müslüman Türk Azınlığa yönelik baskıları AİHM kararlarıyla tescil edilen, topraklarındaki tarihi camilerin yıkılmasına göz yuman, başkentinde cami bulunmayan tek Avrupa ülkesi Yunanistan’dır. Milli egemenliğini kullanma konusunda hiçbir ülke Türkiye’ye ders veremez.

Türk milletinin iradesi doğrultusunda ibadete açılan Ayasofya-ı Kebir Camii-i Şerifi, topraklarımızdaki diğer kültür varlıklarımız gibi Türkiye’ye ait olup, sonsuza kadar mülkiyetimizde ve korumamızda olacaktır.

Ayasofya Camii’nin ibadete açılması, 1972 UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’nin gereklerine de ruhuna da uygundur.

Türkiye’nin tüm dini hak ve özgürlüklere bağlılığı ve hoşgörü geleneği doğrultusunda, tüm dinlere kucak açan barış dini İslam’ın mabedi Ayasofya-ı Kebir Camii-i Şerifi, bundan sonra da herkese açık olmaya devam edecektir.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kurban Bayramı tatili ne zaman 2020? İşte tatil günleri23 Temmuz 2020 Perşembe 18:56
  • Ayasofya için görevlendirme: 3 imam ve 5 müezzin atandı23 Temmuz 2020 Perşembe 18:13
  • Sosyal medya kısıtlanıyor mu, düzenleme nasıl olacak?23 Temmuz 2020 Perşembe 15:36
  • Malatya'da Örnek Bir Müdür!09 Temmuz 2020 Perşembe 20:43
  • Özel Haber; Malatya’da bir dünya lezzeti25 Haziran 2020 Perşembe 17:53
  • Son dakika: Gizli saklı kalmadı... Her kelimesi utanç verici! Ivanka Trump...18 Haziran 2020 Perşembe 10:32
  • Yaz Dostum!15 Haziran 2020 Pazartesi 00:51
  • Babalara özel kampanya!14 Haziran 2020 Pazar 13:27
  • Son dakika... Bakanlık ifşa etti! 69 firmada sahtecilik tespit edildi12 Haziran 2020 Cuma 11:04
  • Kovid-19'a karşı çok önemli bir ilacı ürettik12 Haziran 2020 Cuma 10:38
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim