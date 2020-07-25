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Ayasofya Camii ikinci günde ziyaretçi akınına uğradı

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Ayasofya Camii ikinci günde ziyaretçi akınına uğradı
Son dakika haberleri... 86 yıl sonra dün kılınan cuma namazı ile ibadete açılan Ayasofya Camii, açılışının ikinci günü yoğun ziyaretçi akınına uğradı.
Son dakika... Ayasofya Camii ikinci günde ziyaretçi akınına uğradı
Ayasofya Camii, dün cuma namazı ile birlikte 86 yıl sonra tekrar ibadete açıldı.
Son dakika... Ayasofya Camii ikinci günde ziyaretçi akınına uğradı
Cuma namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de katıldığı namazda cami içi ve çevresinde cemaat yoğunluk oluşturmuştu.
Son dakika... Ayasofya Camii ikinci günde ziyaretçi akınına uğradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ayasofya Camii 24 saat ibadete açık bırakılırken, camiye bugün de çok sayıda gelen oldu.

Son dakika... Ayasofya Camii ikinci günde ziyaretçi akınına uğradı

Sabah saatlerinden itibaren yoğun ziyaretçi akınına uğrayan camiye gelenler çantaları aranarak içeriye alındı.

Son dakika... Ayasofya Camii ikinci günde ziyaretçi akınına uğradı

Ziyaretçilerden bazılarının şükür namazı kıldığı görüldü.Son dakika... Ayasofya Camii ikinci günde ziyaretçi akınına uğradı

Son dakika... Ayasofya Camii ikinci günde ziyaretçi akınına uğradı
Son dakika... Ayasofya Camii ikinci günde ziyaretçi akınına uğradı
Son dakika... Ayasofya Camii ikinci günde ziyaretçi akınına uğradı
Son dakika... Ayasofya Camii ikinci günde ziyaretçi akınına uğradı
Son dakika... Ayasofya Camii ikinci günde ziyaretçi akınına uğradı
Son dakika... Ayasofya Camii ikinci günde ziyaretçi akınına uğradı
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