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Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı

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Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri sahiplerini buldu! Kırmızı halıda şıklık yarışı
Bu yıl 8’incisi düzenlenen Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri, önceki akşam sahiplerini buldu. Halk oylamasıyla seçilen 2019 yılının en iyilerinin ödüllendirildiği gece, ünlülerin şıklık yarışına sahne oldu.

Törene iş, sanat, spor ve cemiyet hayatından çok sayıda davetli katıldı. Ufuk Özcan ve Yüksel Yavuz’un ev sahipliği yaptığı törenin sunuculuğunu Deniz Akkaya, Saba Tümer ve Pınar Altuğ üstlendi.

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Gecenin sunuculuğunu üstlenen Saba Tümer, tören öncesi odasında çekilen fotoğrafı “Dersime çalışıyorum” notuyla paylaştı.

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AFİLİ AŞK’A 3 ÖDÜL BİRDEN 

‘En iyi TV romantik komedi dizisi’ seçilen “Afili Aşk”, başrol oyuncuları Burcu Özberk ile Çağlar Ertuğrul’a da ‘en iyi TV romantik komedi kadın ve erkek oyuncusu’ dallarında ödül getirdi.

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25. YIL KUTLAMASI 

Gecenin yıldızı, kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan Haluk Levent’ti. Sanat hayatının 25’inci yılını kutlayan ünlü rock’çıya gecede özel ödül verildi. Törende sahneye de çıkan Haluk Levent, “Acılara Tutunmak” adlı şarkısında Aras Bulut İynemli ile düet yaptı.

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SETLERİ ÖZLEDİM 

Törenin en dikkat çeken isimlerinden biri Serenay Sarıkaya’ydı. İddialı kostümüyle bakışları üzerinde toplayan Sarıkaya, “Alice”teki performansıyla ‘en iyi müzikal tiyatro kadın oyuncusu’ ödülüne layık görüldü.

Dizi setlerine dönmek istediğini söyleyen oyuncu, “‘Alice’ şu an çok ağır basıyor ama dizi setlerini de çok özledim doğrusu” dedi.

5e1e9e0867b0a915884f062c.jpgDizi setlerine dönmek istediğini söyleyen oyuncu, “‘Alice’ şu an çok ağır basıyor ama dizi setlerini de çok özledim doğrusu” dedi.

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“En iyi yarışma programı” seçilen “O Ses Türkiye”nin ödülünü Acun Ilıcalı aldı.

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Çağla Şıkel’in sunduğu “Çağla ile Yeni Bir Gün”, ‘en iyi moda, sağlık ve seyahat programı’ seçildi.

5e1e9e0867b0a915884f063e.jpgMelisa Şenolsun, ‘yılın yükselen yıldızı’ seçildi

5e1e9e0867b0a915884f0638.jpg“MasterChef Türkiye”nin ödülünü jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna aldı.

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Deniz Baysal “7. Koğuş Mucize” filmiyle ‘en iyi sinema kadın oyuncusu’, eşi Barış Yurtçu ise solisti olduğu Kolpa grubuyla ‘en iyi müzik grubu’ ödülünü aldı.

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Esra Erol’un sunduğu “Esra Erol’da”, ‘en iyi gündüz kuşağı programı’ seçildi.

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Son dönemin en dikkat çeken isimlerinden Ayça Ayşin Turan Dijital-internet kadın oyuncusu ödülünü kazandı

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Hande Yener ‘en iyi kadın şarkıcı’ seçildi. Ödülü 4 yıllık küslüğün ardından eylül ayında barıştığı Berksan verdi.

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Merve Özbey, “Devran” ile ‘ ‘en iyi albüm’ ödülünü aldı.

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Cem Öğretir, ‘en iyi haber programı erkek sunucu’ ödülünü kazandı.

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Cenk Eren, “Selda Bağcan Şarkıları” ile ‘en iyi proje albümü’ ödülünün sahibi oldu.

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En İyi Arabesk fantezi erkek sanatçısı Alişan oldu

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Talk show programı: Eser Yenerler Show

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Yardımcı kadın oyuncu: Merve Çağıran (Çarpışma)

 

 

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