Ayakkabılarını bile giymeden oğullarının tabutuna sarıldı

Libya açıklarında Türk kargo gemisinin olumsuz hava şartları nedeniyle batması sonucu hayatını kaybeden iki kardeşin cenazeleri, memleketleri Zonguldak'ta defnedildi.

Libya açıklarında Türk kargo gemisinin olumsuz hava şartları nedeniyle batması sonucu hayatını kaybeden iki kardeşin cenazeleri, memleketleri Zonguldak'ta defnedildi. Misurata Limanı açıklarında demirlediği sırada olumsuz hava şartları nedeniyle batan Türk bayraklı "M/V TINAZTEPE-S" isimli gemi personelinden hayatını kaybeden Cevceddin (45) ve kardeşi Celalettin Tunca'nın (41) cenazeleri, şirket yetkilileri tarafından İstanbul Atatürk Havalimanından alınarak, merkeze bağlı karaman beldesi Keller köyüne götürüldü. Tunca kardeşlerin cenazeleri, Merkez Keller Köyü Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.



Ayakkabılarını bile giymeden oğllarının tabutuna sarıldı

Emekli maden işçisi baba Nurettin Tunca ve anne Hanife Tunca, cenaze sırasında ayakta durmakta güçlük çekti. Anne Tunca'nın, oğullarının cenazeleri başında beklediği sırada ayakkabısız olduğunu fark eden yakınları, anneye terlik giydirdi.

Öte yandan, Cevceddin Tunca'nın evli ve 3 çocuk babası olduğu, 1,5 ay önce köyüne izne geldiği, Celallettin Tunca'nın ise ağabeyiyle 5 yıldır aynı gemide çalıştığı ve iki ay önce ailesini ziyaret ettiği öğrenildi.

İzmir'de de acı vardı

Kazanın ardından cesedine ulaşılan geminin 2. kaptanı Doğan Tuğbay, İzmir'de defnedildi. Tuğbay'ın Libya'dan getirilen cenazesi, Konak ilçesi Yağhaneler semtindeki evinde helallik alınmasının ardından Türk Sabitbey Camisi'ne getirildi.

Cami girişinde taziyeleri kabul eden Tuğbay'ın eşi Sevdiye Tuğbay, İzmir emniyetinde görevli Deniz Liman Şube Müdürü olan oğlu Alper Tuğbay, gelini İzmir Emniyet Müdürlüğü Özel Kalem Büro Amiri Süheyda Tuğbay ve Almanya'dan gelen diğer oğlu Arda Tuğbay üzüntü yaşadı.

İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın da katıldığı törende Alper-Süheyda Tuğbay çiftini İzmir Emniyet Müdürlüğünde görevli çok sayıda mesai arkadaşı da yalnız bırakmadı. Doğan Tuğbay'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Urla'nın Çeşmealtı Mahallesi'ndeki Güvendik Mezarlığı'nda toprağa verildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Su Altı Kurtarma Grup Komutanlığından emekli astsubay olduğu bildirilen Doğan Tuğbay'ın 1. sınıf dalgıç ve çok iyi yüzücü olduğu belirtildi.

Önce mürettebatını kurtarmış

Tuğbay'ın oğlu Alper Tuğbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisine denizi babasının sevdirdiğini anlattı. Babasının çok iyi bir denizci olduğunu ifade eden Tuğbay, "Babam, arama kurtarma konusunda uzmandı. Fırtına nedeniyle batan gemideki mürettebatını bota indirip kurtardıktan sonra kendisi de denize atlamış. Yaklaşık 4 kilometre yüzmüş ancak kıyıya ulaşamamış." dedi. Babasının ölümüne yol açan olayın bir kaza olduğunu, ancak geminin batmasında bir ihmal bulunup bulunmadığının da araştırılacağını ifade eden Tuğbay, şunları söyledi: "Babamın ikinci kaptan olduğu gemi açıkta demirli olduğu sırada fırtına çıkmış. Limana yanaşmak için izin istedikleri Libya yetkililerinin buna olumsuz yanıt verdiği söyleniyor. Bekleyiş sırasında artan olumsuz hava şartları nedeniyle geminin batacağını anlayan babam, mürettebatını indirdiği bota tahliye ettikten sonra kendisi de denize atlamış. Babamın naaşı ilk bulunuyor. Kıyıya da oldukça yakın bir yerde bulunuyor. Buradan karaya çıkmak için zor şartlarda yüzdüğünü anlıyoruz. Kendisi kurtarma ekiplerinde görev aldı, iyi bir denizciydi ama yüzdüğü sırada kalp krizi mi geçirdi, hipotermi mi oldu bilemiyoruz. Çok üzgünüz."

Olay

Türk bayraklı "M/V TINAZTEPE-S isimli gemi, 16 Mart'ta Libya'nın Misurata Limanı açıklarında demirlediği sırada olumsuz hava şartları nedeniyle yerel saatle 10.30'da batmıştı. Mürettebattan 7'si kurtarılırken, 3 kişinin cesedine ulaşılmıştı. Kayıp olan 3 mürettebatı arama çalışmaları ise devam ediyor.