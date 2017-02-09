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'Ay ay yandık'

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'Ay ay yandık'
'Hayat Şarkısı' dizisinin Kuruçeşme'de çekilen otomobil sahnesinde hareketli anlar yaşandı.

Sabah saatlerinde Kuruçeşme'nin farklı noktalarında yapılan çekimler akşam üstü çekilecek Otomobil sahnesi için otobüs durağına taşındı.

Pelin Öztekin'in kullandığı kiralık lüks bir otomobilin ön koltuğuna oturan Burcu Biricik, set arasında sigarasından birkaç Duman almak istedi. Bu sırada  fotoğraflarını çekmesiyle şaşkınlık yaşayan oyuncu, sigarasını otomobilin içine düşürünce "Ay ay yandık" diyerek panikledi. Bulduğu sigarayı ayağıyla söndüren oyuncu, ardından basın mensuplarından çektiği fotoğrafları silmesini rica ederek, "Arkadaşlar bu fotoğrafları silseniz benim için çok iyi olur. Siz bizi nasıl gördünüz" diye konuştu.


Durağa yanaşan otobüsler nedeniyle birkaç tekrar yapılarak çekilen sette, Burcu Biricik'i dizideki eşi Birkan Sokullu elindeki çiçeklerle karşıladı.

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