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Avusturyalı yönetmen Türk babasını 40 yıl sonra buldu

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Avusturyalı yönetmen Türk babasını 40 yıl sonra buldu
Avusturyalı yönetmen, Türk babasını 40 yıl sonra Müge Anlı'da buldu.

Avusturyalı yönetmen, Türk babasını 40 yıl sonra Müge Anlı'da buldu.

Avusturya'nın Viyana şehrinde yaşayan film yönetmeni Christina Kainer, babasının Türk olduğunu öğrendi. Öğrendiği andan itibaren de onu aramaya başladı. 40 yaşındaki yönetmen, önce ismini Ahmet Çelik olarak değiştirdi, ardından Müslüman oldu. Kendi çabalarıyla babasını bulamayan Ahmet Çelik, Türkiye'ye gelerek Müge Anlı'nın kapısını çaldı.

Dünkü yayına konuk olan Ahmet Çelik, babasını bulmaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Müge Anlı ve ekibi de araştırmalarına başladı.

Bugünkü yayında da yönetmen Ahmet Çelik'i büyük bir sürpriz bekliyordu. Müge Anlı, Ahmet Çelik'in babası Kemal Alptekin'i buldu. Baba oğlun birbirlerine ilk seslenişi yürekleri burktu.

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