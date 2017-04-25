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Avusturyalı siyasetçiden Türklere çağrı

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Avusturyalı siyasetçiden Türklere çağrı
Aşırı sağcı FPÖ partisinin lideri Christian Strache, Avutrurya’da ve Avrupa genelinde yaşayan Cumhurbaşkanı Erdoğan yanlısı Türkler için ‘ülkelerine gitsinler’ dedi.

Avusturya sitesi Krone'un haberine göre Avusturyalı aşırı sağcı ve göçmen karşıtı Avusturya Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) lideri Heinz-Christian Strache, Facebook hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan destekçisi Avusturyalı Türklerin ülkeyi terk etmesini talep eden bir açık mektup yayınladı. 2016 yılındaki seçimde cumhurbaşkanı adayı olarak son tur seçimlerine kalan ancak seçimi Yeşiller partisinin adayı Alexander Van der Bellen'e kaybeden Strache, Avusturya ve Avrupa'da yaşayan Türklerin Avrupa’da kalarak ‘acı çekmemek’ için ülkelerinde geri dönmesi gerektiğini söyledi.

'ATEŞE KÖRÜKLE GİDİYOR'

 Avustralya’da yayımlanan Krone gazetesi, Strache’nin Facebook’taki çağrısının son dönemde gergin olan iki ülke ilişkileri bakımında ‘ateşe körükle gitmek’ anlamına geldiği yorumunda bulundu. “Sevgili Erdoğan destekçileri” ifadesiyle yer alan mektupta, “Uzun zamandan beri endişe ve anlayışla, sizlerin ne kadar anlaşılmaz ve mutsuz hissettiğinize şahit olduktan sonra, sizin burada kalmanızı istenin boşa olduğu görüşüne sahibim. Sizin ve ailenizin burada acı çekmesi, istediğim en son şey” ifadesini kullandı. 

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